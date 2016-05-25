ÖHD’li Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli’nin serbest bırakılması talebi yine reddedildi!

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli, tahliye talepleri yine reddedildi.Demir, Cizre’de yaşananları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdığı gerekçesiyle, Acinikli ise cezaevinde müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerin ‘örgüt üyeliği’ sayıldığı gerekçesiyle 50 gündür tutuklu.

6 Nisan’da İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki savunmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen ÖHD’li Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli'nin durumu için bugün verilen ara kararda tahliye talepleri reddedildi.

"Özgürlük dilenmeyeceğim zira mesleğime hakarettir"

Demir, tutuklanmadan önce sorgu hâkimliğine verdiği ifadede, “Tutuklama halinde bir süre alıkonulacağız belki ama orada da AİHM'e başvurup itirazlarda bulunacağım, tutuklama amacınız gerçekleşmeyecek. Özgürlük dilenmeyeceğim zira mesleğime hakarettir. Kovsanız da buradayız, her gün adliyedeyiz. Burası sadece savcı ve hâkimlerin değil" demişti. Acinikli ise, “Biz avukat olarak tutuklanma ile karşı karşıya kalınca müvekkiller de mağdur oluyor. Gelmediğim süre zarfında tutuklanmam durumunda hangi dosyayı hangi arkadaşıma teslim edeceğimi ayarladım” diye konuşmuştu.

Ne olmuştu?

Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden (ÖHD) İrfan Arasan, Ayşe Acınıklı, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışcı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir ve Mustafa Rüzgar 16 Mart’ta sabaha karşı yapılan baskınlarla, 24 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Avukat Mustafa Rüzgâr, avukat İrfan Arasan, Ahmet Kapçan ve İlkin Bulut adli kontrol talebiyle, yedisi avukat 27 kişi ise tutuklama talebiyle 18 Mart akşamı hâkimliğe sevk edildi. Adli kontrol istemiyle hâkimliğe sevk edilen ikisi avukat dört kişi serbest bırakıldı. Avukatlar Ayşe Başar, Ramazan Demir, Tamer Doğan, Âdem Çalışçı, Şefik Çelik, Hüseyin Boğatekin, Ayşe Acinikli ile 20 kişi de tutuklama istemiyle sevk edildikleri mahkemece 19 Mart’ta serbest bırakılmıştı.

Ardından savcılığın yaptığı itiraz üzerine önce Hüseyin Boğatekin ile Ayşe Gösterişlioğlu, ardından Ramazan Demir ile Ayşe Acinikli tutuklanmıştı. Boğatekin ve Gösterişlioğlu tutukluluğa yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.

“Hiçbir irade bizi zindanlar ile ıslah etmeye kalkışmasın”

ÖHD İstanbul Eş Başkanı Sinan Zincir ile TUAD-DER yöneticisi Raziye Turgut da İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkmıştı. Hâkim, “Hiçbir irade bizi zindanlar ile ıslah etmeye kalkışmasın. Bizi öldürmekle, bizi katletmekle, bizi diri diri yakmakla ıslah edemeyenler, bize diz çöktüremeyenler faşizmin zindanları ile bizi denemeye kalkmasın” diye savunma yapan Zincir ve Turgut’un tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

ÖHD’li avukatların davası 22 Haziran’da görülecek.

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