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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL'i 3 ay daha uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Karar 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek

05 Ocak 2017 14:18

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL), 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü hâlin (OHAL), 19 Ocak tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Ülke genelinde süren OHAL'in 19 Ocak Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılması kararı, Bakanlar Kurulu tarafından 3 Ocak tarihinde alınmıştı. 

Anayasanın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararı, TBMM Genel Kurulunun 3 Ocak tarihli 49'uncu birleşiminde onaylanmıştı. 

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OHAL3 ay daha uzatılacakResmi Gazeteyayımlandı

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