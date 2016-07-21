Dolar, S&P ve OHAL sonrası yeni tarihi zirvelere tırmandı

Darbe girişimi öncesi 2.90'ın altında işlem gören dolar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin BB+ olan notunu BB'ye düşürmesinin ve OHAL kararının ardından zirveye ulaşmıştı. Bu sabah saatlerinde dolar, 3.06 seviyelerinde işlem görüyor.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin BB+ olan kredi notunu BB'ye düşürmesinin ardından, Türk lirası, dolar karşısında dün saat 19.55'te 3.0960 seviyesine gelmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, HSBC Türkiye Hazine Direktörü Fatih Keresteci, OHAL uygulamasının doğru anlatılması halinde piyasa tepkisi dengeli hale gelebileceğini söyleyerek, "S&P'nin not indirimi tek başına bir anlam ifade etmese de Moody's ya da Fitch'i tetikleyebileceği endişe piyasalarca olumsuz karşılandı." ifadelerini kullandı.

Keresteci sözlerine şöyle devam etti:

"Güne 3.02-3.03 civarında dengelenerek başlayan dolar/TL kuru, bu haber ile birlikte 3.05'li rakamlara yükseldi ve haberi beklemeye koyuldu. Akşam saatlerine doğru kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den gelen sürpriz not indirim kararı piyasaların moralini bozdu. USDTRY kuru açıklamanın hemen ardından 3.09'lar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında 3 ay süre ile yurdun tamamında OHAL uygulamasına geçileceği haberi, elektronik işlemlerde 3.10 seviyesine varan bir yükselişi de beraberinde getirdi”

"S&P not aksiyonu ani ve süpriz oldu"

Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan “Piyasa Moody’s’den darbe beklerken, S&P’nin not aksiyonu oldukça ani ve sürpriz oldu. Alınan karar elbette beklenmiyordu ve haliyle piyasaya etkisi oldukça negatif olacaktır. Türk lirası; S&P’nin not indirimi ve Bakanlar Kurulu’nun 3 ay süreyle OHAL ilan etmesi nedeniyle tarihinin en dip seviyelerine geriledi. Dolar/TL’nin iki gün üst üste test ettiği 3,06 bölgesi aşıldı ve kurtarihi zirve seviyesini yeniledi. Eylül 2015’te 3,0748 olan zirve 20 Temmuz 2016 itibarıyla 3,0964 olarak güncellenmiş durumdadır. Bu durumu vurguluyor olmamızın nedeni ise; darbe girişimi ile beraber oluşan kaos ile yenilenmemiş zirvenin sonraki günlerde olumsuz yabancı raporlar ve kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklama ve aksiyonları sonrasında yenilenmiş olmasıdır. Bugün AMB faiz kararının ardından, Mario Draghi’nin yapacağı açıklamalar Merkez Bankası’nın politika hamlelerine yönerlik beklentileri de şekillendirecektir. Bankanın bu toplantıda bir faiz aksiyonu alması çok olası görülmemekle birlikte Draghi söylemleri sonrasında Eylül’de bir faiz indirimi olasılığının fiyatlanması beklenebilir. AMB’nin Eylül’de mevduat faizini indirme olasılığı hali hazırda yüzde 35 olarak görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.