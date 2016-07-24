Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hale ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere Başbakan başkanlığında Olağanüstü Hal (OHAL) Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

"Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi," Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 15 Temmuz'da Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik devlete ve millete karşı darbe girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı.

Genelgeye göre OHAL'e ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın katılımıyla OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar, TBMM Genel Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 tarihli 117'nci birleşiminde onaylanmıştır.

"Olağanüstü hale ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere, Başbakan'ın başkanlığında Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı'nın katılımıyla Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

"Kurul tarafından alınan kararlar tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından süratle uygulamaya konulup gecikmeksizin sonuçlandırılacaktır.

Olağanüstü hal uygulamasının illerde koordinasyonu il valileri tarafından yerine getirilecektir."