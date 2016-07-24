T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

21 Temmuz'da başlayan OHAL 90 gün sürecek

24 Temmuz 2016 14:55

Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hale ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere Başbakan başkanlığında Olağanüstü Hal (OHAL) Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

"Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi," Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 15 Temmuz'da Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik devlete ve millete karşı darbe girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı.

Genelgeye göre OHAL'e ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın katılımıyla OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar, TBMM Genel Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 tarihli 117'nci birleşiminde onaylanmıştır.

"Olağanüstü hale ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen görevleri koordine etmek üzere, Başbakan'ın başkanlığında Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı'nın katılımıyla Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

"Kurul tarafından alınan kararlar tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından süratle uygulamaya konulup gecikmeksizin sonuçlandırılacaktır.

Olağanüstü hal uygulamasının illerde koordinasyonu il valileri tarafından yerine getirilecektir."

ETİKETLER

OHALBaşbakanlıkkoordinasyon kurulu

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan etmeye karar verdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu düşüren S&P'nin kararının da siyasi olduğunu söyledi

Türkiye OHAL döneminde 'tam şeffaflık' isteyen BM’ye güvence verdi

BM Genel Sekreteri kendisine verilen güvencenin OHAL ilan edilmesinin ardından verilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti

Yurt dışındaki Türkler OHAL'den etkilenir mi?

Almanya'daki yetkililer ve Türk sivil toplum örgütleri OHAL'in Türkiye'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarına etkilerini DW Türkçe'ye değerlendirdiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24