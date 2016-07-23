Türkiye OHAL döneminde 'tam şeffaflık' isteyen BM’ye güvence verdi

15–16 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye’de önceki gün ilan edilen OHAL’in dünyada yankıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Türkiye’deki darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL sürecinin tam bir şeffaflıkla sürdürülmesini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, OHAL sürecinde Türkiye’nin, ‘uluslararası yükümlülüklere uygun bir şekilde hareket edilmesi’ vurgusu yaptı. Moon, üst düzey Türk hükümet yetkilileri tarafından kendisine güvence verildiğini belirtti.

Tam şeffaflık vurgusu

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ilan edilen OHAL sürecinde, Türkiye’ye, ülkenin anayasasına, kişi hak ve özgürlüklerine ve uluslararası insan haklarına uyulması çağrısında bulundu.

Moon Türkiye’ye yaptığı çağrıda, OHAL sürecinde ifade özgürlüğü, barışçıl gösteriler ve yargının şeffaflığına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter ayrıca darbe girişiminin ardından, sorumlularının bulunması için başlatılan yargı sürecinin tam şeffaflık içinde yürütülmesi umudunu taşıdığını vurguladı.

BM: Türkiye güvence verdi

BM Genel Sekreteri, Türk hükümet yetkililerinin 15-16 Temmuz darbe girişiminin ardından bu girişimin sorumlularını bulmak için hukukun üstünlüğüne bağlılık konusunda üst düzey Türk hükümet yetkilileri tarafından kendisine güvence verildiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Türk hükümet yetkililerinin kendisine verdiği bu güvencenin, OHAL ilan edilmesinin ardından yaygın şekilde devam eden tutuklamalar, gözaltılar, işten çıkartılmalar sonrasında verilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.