OHAL Komisyonu, Nazan Bozkurt'un işine dönmek için yaptığı eylemleri ret gerekçesi saydı

Ankara, Yüksel Caddesinde “İşimi istiyorum” eylemi yapanlardan Nazan Bozkurt’un OHAL Komisyonu başvurusuna yanıt geldi. Komisyon, “çıkarıldığı işine geri dönmek için yaptığı eylemlere açılan soruşturmaları” ret gerekçesi saydı.

2007 yılından beri Çankaya Nüfus Memuru olarak çalışan ve 23 Ocak 2017 tarihli 683 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen Bozkurt, o dönemden beri “İşimi geri istiyorum” eylemi yapıyor.

Daha öncesinde hakkın bir tek soruşturma bile açılmadığını söyleyen Bozkurt, “OHAL Komisyonu kararına göre, 2017'de ihraç edilmemin sebebi, hakkımda 2018'de açılan davaymış! Ve memur olmadan 6 yıl önce bir sol örgütün memur yapılanmasına girip 15 yıl faaliyet göstermişim… Fakat bu süre zarfında hakkımda bir tek soruşturma açılmadı” dedi.

Aynı suçlamadan iki dava, bir soruşturma açıldı

bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun Bozkurt’un başvurusuyla ilgili verdiği kararda, Bozkurt hakkında Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde ve Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde “örgüt üyeliği” suçlamasıyla iki ayrı davada yargılandığı, yine aynı suçlamadan hakkında süren bir soruşturma olduğu belirtildi.

Ancak bu davalar ve soruşturma, Bozkurt ihraç edildikten sonra yaptığı eylemler nedeniyle açılmıştı.

Kararda, son görev yaptığı kurumda 2001-2016 yılları arasında terör örgütü yapılanmasının memur yapılanmasında olduğu da ileri sürüldü. Ancak Bozkurt hakkında buna dair açılmış bir soruşturma veya dava bulunmuyor.

Komisyon, mahkeme gibi yargıda bulundu

Komisyonun kararında da zaten, Bozkurt’un suçlanmasına neden olan eylemlerinin ihracın ardından gerçekleştiği açıklandı.

Komisyon, Bozkurt hakkında kesinleşmiş hüküm bulunmamasına rağmen mahkeme gibi kesin yargıda bulundu:

“Dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tespitler dikkate alındığında başvurucunun DHKP-C terör örgütü ile irtibatı olduğu yönünde kurum dosyasında yer alan bilgiler bulunduğu, terör örgütüne üye olma suçundan hakkında dava dosyalarında yer alan bilgi ve belgeler ile inceleme bölümünde belirtilen diğer tespitler terör örgütü ile irtibatını ortaya koymaktadır.

“Başvuruya ilişkin yapılan inceleme ve değerlendirmede, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan başvurucunun talebi yerinde görülmeyerek, 7075 sayılı kanunun 9. Maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sınıf öğretmeniyken, 29 Ekim 2016’daki Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Engin Karataş’ın OHAL Komisyonu başvurusu da son iki yıldaki “İşimi istiyorum” eylemleri gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

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