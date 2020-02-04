Polis, "işimi istiyorum" eylemi yapan Bozkurt'un göz kemiğinin kırdı; SGK, adli muayene ücretini istedi

Ankara’da 3 yıldan bu yana “işimi istiyorum” eylemi yapan, polis tarafından göz kemiği kırılan ve yüzlerce kez gözaltına alınan Nazan Bozkurt’tan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gözaltındayken götürüldüğü adli muayenelerin ücretini istedi. Ayrıca Bozkurt’un işe iade talebine ilişkin OHAL Komisyonu başvurusu da reddedildi. Bozkurt, “Ben keyfimden hastaneye gitmedim. Hem işten haksızca attılar, hem hem yargı yolunu kapattılar hem işimizi geri isterken her gün anayasal hakkımızı gasp ediyorlar, üstüne de adli muayene ücretini bizden istiyorlar” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Çankaya Nüfus Müdürlüğü’nde çalışırken 23 Ocak 2017’deki KHK’yle görevinden çıkarılan Bozkurt, kendisi gibi ihraç edilmiş arkadaşlarıyla “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle Yüksel Caddesi’nde eylem yapıyor. SGK, Bozkurt’a geçen günlerde gönderdiği yazıda, “17.03.2017 ve 19.01.2020 tarihlerine kadar devam eden maruz kaldığınız ‘Adli vaka’ olayı ile ilgili olarak adli makamlarla yapılan yazışmalar neticesi herhangi bir kayda ulaşılamamıştır. Ancak maruz kaldığınız ‘adli vaka’ olayı sonucunda doğan kurum zararının tanzimi için tarafımızca açılacak rücuan alacak davasına...” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Bozkurt, toplam istenen paranın ne kadar olduğunun SGK tarafından gönderilen yazıda belirtilmediğini dile getirerek “Önce yazıya cevap vermem gerekiyormuş. Yoksa bilmem kaç asgari ücret kadar ceza ödeyecekmişim. Yaklaşık 2 bin kez gözaltına alındım. Emniyet SGK’ye bu işlemlerin ne olduğunu söylememiş. Kendileri gözaltına alıyor. SGK Emniyet’e sormuş. Emniyet de ‘Biz gözaltına aldık, bunlar da adli muayeneleri’ dememiş. İşlem adli muayene. Ben keyfimden hastaneye gitmedim ya da hastalandığım için falan değil. Hem işten haksızca attılar, hem hem yargı yolunu kapattılar hem işimizi geri isterken her gün anayasal hakkımızı gasp ediyorlar ve bunu da işkenceyle yapıyorlar, hem para cezası kesiyor hem dava açıyor, üstüne de adli muayene ücretini bizden istiyorlar” dedi.