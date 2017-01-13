"OHAL kararnamesiyle atılan Süreyya Hoca'nın kurduğu bir cümle bile etmezsiniz"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, Doç. Dr. Süreyya Karacabey'in darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 679 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Öğrenciler tarafından yapılan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Süreyya hocanın kurduğu bir cümle bile etmezsiniz" dendi.

Tiyatro Bölüm Kurulu tarafından alınan kararda da, Karacabey’in verdiği dersler ve akademik çalışmalarıyla tiyatro alanında tartışılmaz bir yeri olduğuna dikkat çekildi. Kararda, Karacabey’in, maddi-manevi bütün haklarıyla kamu görevine iade edilmesi talep edildi.