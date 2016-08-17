"OHAL kararnamesi ile ihraç edilen memurlar, 6 yıllık maaşlarını faiziyle geri ödeyecek"

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının dördüncü ve beşinci kanun hükmündeki kararnameleri (KHK) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 670 sayılı KHK kapsamında, 2010 yılındaki KPSS'yi 'hukuksuz' kazananların sınavının iptal edilmesi hükme bağlandı. İhraç edilen memurların, 6 yıllık maaşlarını faiziyle devlete geri ödeyeceği iddia edildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın canlı yayında dile getirdiği iddiaya göre, 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar da esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam edecek ancak bu sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı şekilde sınav öncesinde ya da sınav sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilecek.

TBMM, MİT, MEB dahil hemen hemen tüm kurumlarda görev yapan hırsız memurlar 6 yıldır aldıkları maaşları faiziyle devlete geri ödeyecek. Her bir memurun ortalama 300 bin liraya yakın ücreti devlete ödemesi bekleniyor.

13 bin kişi kopya çekmiş

Savcılık, matematikçi ve ölçme değerlendirme uzmanı 7 kişilik akademisyen bir bilirkişi ekibi kurdu. Ekip, iptal edilen sınava giren adayları mercek altına aldı. İlk etapta sınavda 90 ve üzeri net yapan 81 bin kişi tespit edildi. 81 bin kişinin cevap kağıtları ve soru kitapçıkları tek tek çapraz incelemeye alındı. İncelemede yaklaşık 13 bin kişinin soruları önceden temin ettiği saptandı.