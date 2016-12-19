OHAL kararnameleriyle hangi üniversiteden kaç kişi ihraç edildi; işte tam liste

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra hükümet tarafından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile üniversitelerde de büyük bir ihraç dalgası yaşandı.

KHK’lar kapsamında kapatılan 15 üniversitede 3 bine yakın akademisyen işsiz kalmış, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na (ÖYP) kayıtlı olan 13 bine yakın akademisyen de kadro hakkını kaybetmişti.

OHAL sonrasında devlet üniversitelerinden KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin sayısı da 3 bin 636 oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Devlet Personel Başkanlığı’ndan, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na ihraçlarla ilgili bilgi vermesini istedi. Tanrıkulu’nun istediği bilgilere verilen cevaba göre devlet üniversitelerindeki işlerine son verilen akademisyenlerin görev yaptıkları üniversitelere göre ihraç sayıları şöyle:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’de 7’si memur, 69’u öğretim elemanı toplam 76 kişi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde 22’si memur, 15’i öğretim elemanı toplam 37 kişi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2 öğretim elemanı

Adıyaman Üniversitesi’nde 4’ü memur, 47’si öğretim elemanı toplam 51 kişi

Adnan Menderes Üniversitesi’nde 26’sı memur, 45’i öğretim elemanı toplam 71 kişi

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 18’i memur 68’i öğretim elemanı,1’i sözleşmeli personel toplam 87 kişi

Ahi Evran Üniversitesi’nde 7’si memur, 10’u öğretim elemanı toplam 17 kişi

Akdeniz Üniversitesi’nde 16’sı memur, 48’i öğretim elemanı toplam 64 kişi

Aksaray Üniversitesi’nde 14’ü memur, 42’si öğretim elemanı toplam 56 kişi

Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi’nde 1’i memur, 44’ü öğretim elemanı toplam 45 kişi

Amasya Üniversitesi’nde 3’ü memur, 5’i öğretmen elemanı toplam 8 kişi

Anadolu Üniversitesi’nde 18’i memur, 19’u öğretmen elemanı, 2’si sözleşmeli personel, 1'i geçici personel toplam 40 kişi

Ankara Üniversitesi’nde 11’i memur, 26’sı öğretim elemanı toplam 37 kişi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 34 öğretim elemanı

Ardahan Üniversitesi’nde 1’i memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 7 kişi

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 1’i memur, 10’u öğretim elemanı toplam 11 kişi

Atatürk Üniversitesi’nde 11’i memur, 54’ü öğretim elemanı toplam 65 kişi

Balıkesir Üniversitesi’nde 5’i memur, 60’ı öğretim üyesi toplam 65 kişi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 2’si memur, 9’u öğretim elemanı toplam 11 kişi,

Bartın Üniversitesi’nde 1’i memur, 36’sı öğretim elemanı toplam 37 kişi

Batman Üniversitesi’nde 2 öğretim elemanı

Bayburt Üniversitesi’nde 7’si memur, 15’i öğretim elemanı toplam 22 kişi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 6 öğretim elemanı

Bingöl Üniversitesi’nde 5’i memur, 16’sı öğretim elemanı toplam 21 kişi

Bitlis Eren Üniversitesi’nde 4’ü memur, 10’u öğretim elemanı toplam 14 kişi

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 öğretim elemanı

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 3’ü memur, 4’ü öğretim elemanı toplam 7 kişi

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 27’si memur, 61’i öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli personel 90 kişi,

Cumhuriyet Üniversitesi’nde 11’i memur, 32’si öğretim elemanı 43 kişi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 48’, memur, 67’si öğretim elemanı, 4’ü sözleşmeli personel toplam 119 kişi

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde 5’i memur, 14’ü öğretim elemanı toplam 19 kişi

Çukurova Üniversitesi’nde 7’si memur, 9’u öğretim elemanı toplam 16 kişi

Dicle Üniversitesi’nde 107’si öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli personel toplam 119 kişi

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 11’i memur, 8’i öğretim elemanı, 1’i geçici personel toplam 20 kişi

Dumlupınar Üniversitesi’nde 16’sı memur, 32’si öğretim elemanı, 1’i geçici personel toplam 49 kişi

Düzce Üniversitesi’nde 11’i memur, 44’ü öğretim elemanı toplam 55 kişi

Erciyes Üniversitesi’nde 5’i memur, 89’y öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli işçi toplam 96 kişi

Erzincan Üniversitesi’nde 4’ü memur, 47’si öğretim elemanı toplam 51 kişi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 14’ü memur, 14’ü öğretim elemanı toplam 28 kişi

Fırat Üniversitesi’nde 1’i memur, 35’i öğretim elemanı toplam 36 kişi

Galatasaray Üniversitesi’nde 1’i memur, 1’i öğretim elemanı toplam 2 kişi

Gazi Üniversitesi’nde 51’i memur, 142’si öğretim elemanı toplam 193 kişi

Gaziantep Üniversitesi’nde 16’sı memur, 104’ü öğretim elemanı 120 kişi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 9’u memur, 42’si öğretim elemanı toplam 51 kişi

Gebze Teknik Üniversitesi’nde 4’ü memur, 16’sı öğretim elemanı toplam 20 kişi

Giresun Üniversitesi’nde 2’si memur, 11’i öğretim elemanı toplam 13 kişi

Gümüşhane Üniversitesi’nde 2’si memur, 17’si öğretim elemanı toplam 19 kişi

Hacettepe Üniversitesi’nde 39’u memur, 60’ı öğretim elemanı toplam 99 kişi

Hakkâri Üniversitesi’nde 6’sı memur, 10’u öğretim elemanı toplam 16 kişi

Harran Üniversitesi’nde 12’si memur, 58’, öğretim görevlisi, 1’i sözleşmeli personel toplam 71 kişi

Hitit Üniversitesi’nde 9’u memur, 15’i öğretim görevlisi, 14’ü sözleşmeli personel toplam 38 kişi

Iğdır Üniversitesi’nde 2’si memur, 13’ü öğretim elemanı toplam 15 kişi

İnönü Üniversitesi’nde 55 öğretim elemanı

İskenderun Teknik Üniversitesi’nde 7 öğretim elemanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 4’ü memur, 28’i öğretim elemanı toplam 32 kişi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 7’si memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 13 kişi

İstanbul Üniversitesi’nde 1’i memur, 183’ü öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli personel toplam 186 kişi

İzmir Katil Çelebi Üniversitesi’nde 11’i memur, 33’ü öğretim elemanı toplam 44 kişi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 5 öğretim elemanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 14’ü memur, 79’u öğretim elemanı toplam 93 kişi

Karabük Üniversitesi’nde 45 memur

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 7’si memur, 16’sı öğretim görevlisi, 1’i sürekli işçi toplam 24 kişi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde 5’i memur, 3’ü öğretim elemanı toplam 8 kişi

Kastamonu Üniversitesi’nde 8’i memur, 12’si öğretim elemanı toplam 20 kişi

Kırıkkale Üniversitesi’nde 13’ü memur, 54’ü öğretim elemanı toplam 67 kişi

Kırklareli Üniversitesi’nde 3’ü memur, 19’u öğretim elemanı toplam 22 kişi

Kocaeli Üniversitesi’nde 4’ü memur, 38’i öğretim elemanı toplam 42 kişi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 42’i memur, 128’i öğretim elemanı toplam 170 kişi

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 1’i memur, 6’sı öğretim elemanı, 16’sı sürekli işçi toplam 23 kişi,

Marmara Üniversitesi’nde 3’ü memur, 60’ı öğretim elemanı toplam 63 kişi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 1’i memur, 12’si öğretim elemanı toplam 13 kişi

Mersin Üniversitesi’nde 6’sı memur, 10’u öğretim elemanı toplam 17 kişi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 4’ü memur, 20’si öğretim elemanı toplam 24 kişi

Munzur Üniversitesi’nde 1’i memur, 20’si öğretim elemanı toplam 21 kişi

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 12’si memur, 99’u öğretim elemanı toplam 111 kişi

Muş Alparslan Üniversitesi’nde 3’ü memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 9 kişi

Namık Kemal Üniversitesi’nde 36 öğretim elemanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 3’ü memur, 51’i öğretim elemanı toplam 54 kişi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde 4’ü memur, 12’si öğretim elemanı toplam 16 kişi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 3’ü memur, 46’sı öğretim elemanı toplam 49 kişi

Ordu Üniversitesi’nde 2’si memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 8 kişi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 4’ü memur, 5’i öğretim üyesi toplam 9 kişi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde 4’ü memur, 10’u öğretim elemanı 14 kişi

Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 10’u memur, 31’i öğretim elemanı toplam 41 kişi

Pamukkale Üniversitesi’nde 31’i memur, 136’sı öğretim elemanı toplam 167 kişi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 2’si memur, 40’ı öğretim elemanı toplam 42 kişi

Sakarya Üniversitesi’nde 84 öğretim elemanı

Selçuk Üniversitesi’nde 30’u memur, 87’si öğretim elemanı toplam 117 kişi

Siirt Üniversitesi’nde 12’si memur, 33’ü öğretim elemanı toplam 45 kişi

Sinop Üniversitesi’nde 2’si memur, 21’i öğretim elemanı toplam 23 kişi

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 45’i memur, 96’sı öğretim elemanı, 3’ü sözleşmeli personel, 1’i sürekli işçi, 1’i geçici personel toplam 146 kişi

Şırnak Üniversitesi’nde 2’si memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 8 kişi

Trakya Üniversitesi’nde 2’si memur, 8’i öğretim elemanı toplam 10 kişi

Türk-Alman Üniversitesi’nde 6 öğretim elemanı

Uludağ Üniversitesi’nde 41’i memur, 13’ü öğretim elemanı, 1’i sözleşmeli personel toplam 55 kişi

Uşak Üniversitesi’nde 9 memur

Yalova Üniversitesi’nde 5’i memur, 41’i öğretim elemanı toplam 46 kişi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 5’i memur, 45’i öğretim elemanı toplam 50 kişi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 9’u memur, 25’i öğretim elemanı, 1’i sözleşmeli personel toplam 35 kişi