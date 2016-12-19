OHAL kararnameleriyle hangi üniversiteden kaç kişi ihraç edildi; işte tam liste

19 Aralık 2016 21:43
15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra hükümet tarafından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile üniversitelerde de büyük bir ihraç dalgası yaşandı.
KHK’lar kapsamında kapatılan 15 üniversitede 3 bine yakın akademisyen işsiz kalmış, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na (ÖYP) kayıtlı olan 13 bine yakın akademisyen de kadro hakkını kaybetmişti.
OHAL sonrasında devlet üniversitelerinden KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin sayısı da 3 bin 636 oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Devlet Personel Başkanlığı’ndan, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na ihraçlarla ilgili bilgi vermesini istedi. Tanrıkulu’nun istediği bilgilere verilen cevaba göre devlet üniversitelerindeki işlerine son verilen akademisyenlerin görev yaptıkları üniversitelere göre ihraç sayıları şöyle:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’de 7’si memur, 69’u öğretim elemanı toplam 76 kişi
Abdullah Gül Üniversitesi’nde 22’si memur, 15’i öğretim elemanı toplam 37 kişi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2 öğretim elemanı
Adıyaman Üniversitesi’nde 4’ü memur, 47’si öğretim elemanı toplam 51 kişi
Adnan Menderes Üniversitesi’nde 26’sı memur, 45’i öğretim elemanı toplam 71 kişi
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 18’i memur 68’i öğretim elemanı,1’i sözleşmeli personel toplam 87 kişi
Ahi Evran Üniversitesi’nde 7’si memur, 10’u öğretim elemanı toplam 17 kişi
Akdeniz Üniversitesi’nde 16’sı memur, 48’i öğretim elemanı toplam 64 kişi
Aksaray Üniversitesi’nde 14’ü memur, 42’si öğretim elemanı toplam 56 kişi
Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi’nde 1’i memur, 44’ü öğretim elemanı toplam 45 kişi
Amasya Üniversitesi’nde 3’ü memur, 5’i öğretmen elemanı toplam 8 kişi
Anadolu Üniversitesi’nde 18’i memur, 19’u öğretmen elemanı, 2’si sözleşmeli personel, 1'i geçici personel toplam 40 kişi
Ankara Üniversitesi’nde 11’i memur, 26’sı öğretim elemanı toplam 37 kişi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 34 öğretim elemanı
Ardahan Üniversitesi’nde 1’i memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 7 kişi
Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 1’i memur, 10’u öğretim elemanı toplam 11 kişi
Atatürk Üniversitesi’nde 11’i memur, 54’ü öğretim elemanı toplam 65 kişi
Balıkesir Üniversitesi’nde 5’i memur, 60’ı öğretim üyesi toplam 65 kişi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 2’si memur, 9’u öğretim elemanı toplam 11 kişi,
Bartın Üniversitesi’nde 1’i memur, 36’sı öğretim elemanı toplam 37 kişi
Batman Üniversitesi’nde 2 öğretim elemanı
Bayburt Üniversitesi’nde 7’si memur, 15’i öğretim elemanı toplam 22 kişi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 6 öğretim elemanı
Bingöl Üniversitesi’nde 5’i memur, 16’sı öğretim elemanı toplam 21 kişi
Bitlis Eren Üniversitesi’nde 4’ü memur, 10’u öğretim elemanı toplam 14 kişi
Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 öğretim elemanı
Bursa Teknik Üniversitesi’nde 3’ü memur, 4’ü öğretim elemanı toplam 7 kişi
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 27’si memur, 61’i öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli personel 90 kişi,
Cumhuriyet Üniversitesi’nde 11’i memur, 32’si öğretim elemanı 43 kişi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 48’, memur, 67’si öğretim elemanı, 4’ü sözleşmeli personel toplam 119 kişi
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde 5’i memur, 14’ü öğretim elemanı toplam 19 kişi
Çukurova Üniversitesi’nde 7’si memur, 9’u öğretim elemanı toplam 16 kişi
Dicle Üniversitesi’nde 107’si öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli personel toplam 119 kişi
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 11’i memur, 8’i öğretim elemanı, 1’i geçici personel toplam 20 kişi
Dumlupınar Üniversitesi’nde 16’sı memur, 32’si öğretim elemanı, 1’i geçici personel toplam 49 kişi
Düzce Üniversitesi’nde 11’i memur, 44’ü öğretim elemanı toplam 55 kişi
Erciyes Üniversitesi’nde 5’i memur, 89’y öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli işçi toplam 96 kişi
Erzincan Üniversitesi’nde 4’ü memur, 47’si öğretim elemanı toplam 51 kişi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 14’ü memur, 14’ü öğretim elemanı toplam 28 kişi
Fırat Üniversitesi’nde 1’i memur, 35’i öğretim elemanı toplam 36 kişi
Galatasaray Üniversitesi’nde 1’i memur, 1’i öğretim elemanı toplam 2 kişi
Gazi Üniversitesi’nde 51’i memur, 142’si öğretim elemanı toplam 193 kişi
Gaziantep Üniversitesi’nde 16’sı memur, 104’ü öğretim elemanı 120 kişi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 9’u memur, 42’si öğretim elemanı toplam 51 kişi
Gebze Teknik Üniversitesi’nde 4’ü memur, 16’sı öğretim elemanı toplam 20 kişi
Giresun Üniversitesi’nde 2’si memur, 11’i öğretim elemanı toplam 13 kişi
Gümüşhane Üniversitesi’nde 2’si memur, 17’si öğretim elemanı toplam 19 kişi
Hacettepe Üniversitesi’nde 39’u memur, 60’ı öğretim elemanı toplam 99 kişi
Hakkâri Üniversitesi’nde 6’sı memur, 10’u öğretim elemanı toplam 16 kişi
Harran Üniversitesi’nde 12’si memur, 58’, öğretim görevlisi, 1’i sözleşmeli personel toplam 71 kişi
Hitit Üniversitesi’nde 9’u memur, 15’i öğretim görevlisi, 14’ü sözleşmeli personel toplam 38 kişi
Iğdır Üniversitesi’nde 2’si memur, 13’ü öğretim elemanı toplam 15 kişi
İnönü Üniversitesi’nde 55 öğretim elemanı
İskenderun Teknik Üniversitesi’nde 7 öğretim elemanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 4’ü memur, 28’i öğretim elemanı toplam 32 kişi
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 7’si memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 13 kişi
İstanbul Üniversitesi’nde 1’i memur, 183’ü öğretim elemanı, 2’si sözleşmeli personel toplam 186 kişi
İzmir Katil Çelebi Üniversitesi’nde 11’i memur, 33’ü öğretim elemanı toplam 44 kişi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 5 öğretim elemanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 14’ü memur, 79’u öğretim elemanı toplam 93 kişi
Karabük Üniversitesi’nde 45 memur
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 7’si memur, 16’sı öğretim görevlisi, 1’i sürekli işçi toplam 24 kişi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde 5’i memur, 3’ü öğretim elemanı toplam 8 kişi
Kastamonu Üniversitesi’nde 8’i memur, 12’si öğretim elemanı toplam 20 kişi
Kırıkkale Üniversitesi’nde 13’ü memur, 54’ü öğretim elemanı toplam 67 kişi
Kırklareli Üniversitesi’nde 3’ü memur, 19’u öğretim elemanı toplam 22 kişi
Kocaeli Üniversitesi’nde 4’ü memur, 38’i öğretim elemanı toplam 42 kişi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 42’i memur, 128’i öğretim elemanı toplam 170 kişi
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 1’i memur, 6’sı öğretim elemanı, 16’sı sürekli işçi toplam 23 kişi,
Marmara Üniversitesi’nde 3’ü memur, 60’ı öğretim elemanı toplam 63 kişi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 1’i memur, 12’si öğretim elemanı toplam 13 kişi
Mersin Üniversitesi’nde 6’sı memur, 10’u öğretim elemanı toplam 17 kişi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 4’ü memur, 20’si öğretim elemanı toplam 24 kişi
Munzur Üniversitesi’nde 1’i memur, 20’si öğretim elemanı toplam 21 kişi
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 12’si memur, 99’u öğretim elemanı toplam 111 kişi
Muş Alparslan Üniversitesi’nde 3’ü memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 9 kişi
Namık Kemal Üniversitesi’nde 36 öğretim elemanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 3’ü memur, 51’i öğretim elemanı toplam 54 kişi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde 4’ü memur, 12’si öğretim elemanı toplam 16 kişi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 3’ü memur, 46’sı öğretim elemanı toplam 49 kişi
Ordu Üniversitesi’nde 2’si memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 8 kişi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 4’ü memur, 5’i öğretim üyesi toplam 9 kişi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde 4’ü memur, 10’u öğretim elemanı 14 kişi
Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 10’u memur, 31’i öğretim elemanı toplam 41 kişi
Pamukkale Üniversitesi’nde 31’i memur, 136’sı öğretim elemanı toplam 167 kişi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 2’si memur, 40’ı öğretim elemanı toplam 42 kişi
Sakarya Üniversitesi’nde 84 öğretim elemanı
Selçuk Üniversitesi’nde 30’u memur, 87’si öğretim elemanı toplam 117 kişi
Siirt Üniversitesi’nde 12’si memur, 33’ü öğretim elemanı toplam 45 kişi
Sinop Üniversitesi’nde 2’si memur, 21’i öğretim elemanı toplam 23 kişi
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 45’i memur, 96’sı öğretim elemanı, 3’ü sözleşmeli personel, 1’i sürekli işçi, 1’i geçici personel toplam 146 kişi
Şırnak Üniversitesi’nde 2’si memur, 6’sı öğretim elemanı toplam 8 kişi
Trakya Üniversitesi’nde 2’si memur, 8’i öğretim elemanı toplam 10 kişi
Türk-Alman Üniversitesi’nde 6 öğretim elemanı
Uludağ Üniversitesi’nde 41’i memur, 13’ü öğretim elemanı, 1’i sözleşmeli personel toplam 55 kişi
Uşak Üniversitesi’nde 9 memur
Yalova Üniversitesi’nde 5’i memur, 41’i öğretim elemanı toplam 46 kişi
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 5’i memur, 45’i öğretim elemanı toplam 50 kişi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 9’u memur, 25’i öğretim elemanı, 1’i sözleşmeli personel toplam 35 kişi
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