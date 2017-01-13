OHAL kararnamelerini uzmanlara anlattıran Mülkiye hocasına 2,5 ay sonra soruşturma!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) ve kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) anayasaya uygunluğu tartışmasını anlatmak üzere dersine üç profesörü davet eden Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak hakkında soruşturma başlattı.

Yaklaşık 3 ay önce (26 Ekim 2016) alanında uzman, aynı zamanda üniversitenin eski öğretim üyeleri de olan profesörler Baskın Oran, Metin Günday ve Selin Esen'in katılımıyla gerçekleşen ek dersle ilgili başlatılan soruşturma, Dr. Altıparmak’ın “yerleşke sorumlusu dekanlıktan ve SBF Dekanlığından izin almadan” panel yaptığı ve bir araştırma görevlisinin de bunu üniversitenin kurumsal e-posta listesinde paylaştığı gerekçesiyle başlatılırken, bunun hangi yasaya dayandırıldığı ve hangi suç isnat edilerek yapıldığı bilgisi mevcut değil.

Konuyla ilgili T24'ün ulaştığı Prof. Baskın Oran, "Bu soruşturma, Ankara Üniversitesinde son 2 yıl içinde açılmış 60 genel keyfi soruşturmanın son baklası" dedi. Soruşturmayla ilgili "vahim hukuki sorunlar" olduğunun altını çizen Oran, emeklilikleri öncesinde Ankara Üniversitesi'nde ders verdiklerini hatırlatarak, "Üniversiteye zarar verebileceğimiz iddiası en basit deyimiyle saçma" diye konuştu.

"Suçun ne olduğu belli değil, hangi yasaya dayanıldığı da öyle" diyen Oran, şunları kaydetti:

"Ama her ihtimalde olaydan sonra 1 ay içinde açılması gereken soruşturma Altıparmak’a yaklaşık 2,5 ay sonra tebliğ ediliyor. Bunun gerekçesinin ne olduğu da açıklanmıyor; hukuki olup olmadığına hiç bakılmaksızın. Ders yapmaktan dolayı herhangi bir disiplin suçu yasalarda yok."

Süreç nasıl gelişti?

Ekim ayından itibaren OHAL’in ve OHAL’de çıkarılan KHK’lerin anayasaya uygunluğu tartışması büyük yoğunluk kazandı. O sırada Ankara Hukuk öğrencileri üç profesörü (Baskın Oran-uluslararası ilişkiler; Metin Günday-idare hukuku; Selin Esen-anayasa hukuku) davet ederek konuyu fakültelerinde tartıştırmak istediler.

Ankara Hukuk Dekanı bu bilimsel tartışmayı yasakladı.

Fakülte, yasağı Ankara Valiliği’nin 30 Kasım’a kadar “umuma açık alanlarda toplantı ve gösterileri” yasaklayan kararına dayandırdı.

Bunun üzerine öğrenciler komşu fakülte Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne başvurdular. SBF Dekanı, yönetim kurulunun bir karar alamadığına ilişkin bir not iletti.

Bunun üzerine öğrenciler, Ankara Hukuk’tan mezuniyetinden sonra Leeds Üniversitesi'nde insan hakları konusunda doktora yapmış olan Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’a başvurdular. SBF’de idare hukuku dersi vermekte olan Dr. Altıparmak, dersin güncel anlamda en önemli konularından birini konunun uzmanlarıyla birlikte tartışmanın yerinde olacağını söyledi. 26 Ekim günü bir ek ders koydu ve derste kendisinden sonra üç profesörü de konuşturdu.