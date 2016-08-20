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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL kapsamında eşler adına devredilen mallara da el konulacak

FETÖ'cülükle suçlananların mal varlıklarına el konulmaması için boşanma yoluna başvurduğu iddia edildi

20 Ağustos 2016 13:20

Gülen cemaati mensuplarının mal varlıklarına el konulmasının önüne geçebilmek adına boşanma yöntemine başvurduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, aralarında çok sayıda iş adamı, hakim, akademisyen, asker, emniyet görevlisinin de bulunduğu cemaat mensubu olduğu iddia edilen kişilerin muvazaalı boşanma yoluna başvurduğu ileri sürüldü. Bu boşanmalar mercek altına alınırken, OHAL kapsamında eşler adına devredilen mallara da el konulacak.

 

400 asker boşanmış

 

Darbe girişiminin başarısız olma ihtimaline karşın, yaklaşık 400 askerin eşlerinin deşifre olmaması için boşandıkları ileri sürüldü. Boşanmalar için cemaatin fetva verdiği iddia edilirken, boşanmaların olası mal varlıklarına el koymaya karşı bir tedbir olduğu belirlendi. Bu kapsamda boşanma yoluyla devredilen varlıklar içinde binalar, araçlar ve banka hesapları bulunuyor. Boşanmalarına karşın aynı evde yaşadıkları belirlenen eşler hakkında da "örgüt üyelerine yardım ve yataklıktan" işlem yapılacak.

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