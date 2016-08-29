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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL kapsamında bugüne kadar 31 bin hükümlü tahliye edildi

Kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine 11 bin 424 hükümlü sevk edildi

29 Ağustos 2016 17:42

Koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, bir yıl erken tahliye edilebilmesine ilişkin düzenleme kapsamında şu ana kadar 31 bin 482 hükümlünün tahliye edildiği öğrenildi.

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından bazı hükümlülerin erken tahliye edilmesinin yolunun açılmasıyla 17 Ağustos'tan bu yana 31 bin 482 hükümlü tahliye edildi. Tahliyelerin 6 bin 456'sı kapalı, 25 bin 26'sı ise açık cezaevlerinden gerçekleşti.

Öte yandan, kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine 11 bin 424 hükümlü sevk edildi.

Böylece kapalı cezaevlerinden, denetimli serbestlik kapsamında tahliye ve açık cezaevlerine sevkten dolayı 42 bin 906 hükümlü ayrılmış oldu. Yeni düzenleme kapsamındaki şartları taşıyan diğer hükümlülerle ilgili ise tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen bir diğer madde ile süreli hapis cezalarına mahkum edilenlerin cezalarının "yarısını" infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceği de KHK ile düzenlenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme sonrası, Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarında tahliye işlemleri başlatılmıştı.

İlk etapta 38 bin mahkumunun yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye edileceği açıklanmıştı.

 

Hangi suçlar kapsam dışı? 

 

Yeni düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme, alt soya, üst soya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenler kapsam dışı tutuluyor.

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