OHAL döneminde yurtdışına çıkarken bilinmesi gerekenler

Türkiye’de 20 Temmuz itibarıyla 3 aylık olağan üstü hal ilan edildi. OHAL ilanı öncesinde yurtdışına çıkışlarla ilgili getirilen bir dizi zorunluluk (uçuş kısıtları ve SGK dökümü istenmesi vb) ilanla birlikte artmış oldu.

Gezimanya.com'un madde madde derlediği, OHAL döneminde yurtdışına uçuşlarda bilinmesi gereken prosedürler şöyle:

1) Normal pasaportlu vatandaşlara pasaport kontrolü sırasında yaptıkları iş sorulmakta ve bunu kanıtlayacak bir belge istenmektedir. Yanlarında mutlaka işyeri kimliği veya işyerinden alınmış bir yazı olması gerekmektedir. İş verenler, sahip olduğu işyeri belgelerini yanlarında bulundurmalıdır.

2) Yurtdışına çıkmak isteyen öğrencilerden ise öğrenci belgesi talep edilebilmektedir.

3) Herhangi bir yerde çalışmıyorsanız sigortasından yararlandığınız yakınlarınızın sigorta dökümlerini yanınızda bulundurmalısınız.

4) Emekli ya da BAĞKUR’a bağlı yolcuların yanında mutlak SGK dökümleri olması gerekmektedir.

5) Eğer kamu çalışanıysanız yanınızda mutlaka çalıştığınız kuruma ait bir yazı ve yazıda da “yurtdışına çıkılmasına mani bir durum yoktur” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

6) Yeşil pasaportlu olup aktif olarak kamuda çalışan kişiler havalimanında önce vize ihlal bölümüne (Atatürk Havalimanı için G kontuarının arkasında bulunuyor) gitmeleri gerekmektedir. Burada GBT araştırması yapıldıktan sonra seyahat edecek kişilerden bilet, pasaport ve çalıştığı kurumdan alınmış “yurtdışına çıkmasına mani bir durum yoktur” yazısının ıslak imzalı hali istenmektedir. İşyeri yazısında bu ibare yer almayanların uçuşuna izin verilmeyeceği ısrarla belirtiliyor. Tüm evraklar tam ise uçmasına izin veriliyor.

7) Yeşil pasaportlu emeklilerin ise vize ihlal bölümüne gittikten sonra pasaport ve biletlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. GBT araştırması sonucunda herhangi bir sorun yok ise uçmalarına izin verilmektedir.

8) Asker emeklilerinin GBT’si için ayrı bir bölümle iletişime geçilmekte ve yapılan araştırma sonucunda herhangi bir sorun çıkmazsa uçmalarına izin verilmektedir.*

* Nüfus cüzdanıyla girilebilen Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gidecek vatandaşların yukarıda bahsedilen evrakları yanlarında bulundurduğu sürece nüfus cüzdanlarıyla geçiş yapmalarına izin verilmektedir.

Tüm bu prosedürler vakit alacak işler olduğundan yurtdışına seyahat edecek yolcuların havalimanına uçuştan 4 saat önce gitmeleri önerilir.