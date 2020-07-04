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Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'tan Ozan Güven'e tepki: Konunun içeriğini bilmiyoruz ama şiddetin her türlüsüne karşıyız

04 Temmuz 2020 10:57

Oyuncu İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Büyükak ve Koç, oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu.

İkili, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kadına şiddete hayır! Konunun içeriğini bilmiyoruz ama şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tekrar söylüyoruz, konunun içeriğini bilmiyoruz. Ama özellikle söylüyoruz, kadına şiddete sonuna kadar karşıyız."

Ne olmuştu?

Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürüldü. "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" diyen Bulutsuz, hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi oldu.

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