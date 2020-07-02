Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediğini iddia eden Deniz Bulutsuz'a sanat camiasından destek: Kadına şiddete hayır

Oyuncu Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia ederek şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a sanat camiasından destek gelmeye devam ediyor. Oyuncu Hazal Kaya ve Demet Özdemir'den sonda Sıla Gençoğlu da kişisel sosyal medya hesabından Deniz Bulutsuz'a destek çıktı.

Kendisine bir saatten fazla şiddet uyguladığını, bayıldıktan sonra da vurmaya devam ettiğini ileri süren Bulutsuz'ın sosyal medya paylaşımı sonrasında Özdemir, "Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır! Bizler bu kötü günleri Deniz’e destek olarak geçirmeye çalışıyoruz" diye yazdı.

Hazal Kaya da, "Ne yazacağımı bilemiyorum. 1 saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir aklım almıyor" ifadelerini kullandı.

Darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural ile mahkemelik olan şarkıcı Sıla Gençoğlu da, Bulutsuz'a desteğini, "Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım" ifadeleriyle gösterdi.

Neler yaşandı?

Oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un ilişkisi olaylı bitti. İddiaya göre 45 yaşındaki oyuncu, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga etti. Güven’in kendisini dövdüğünü öne süren Bulutsuz, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı aracılığıyla korunma talebiyle dilekçe veren genç kadın, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddeti sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede, “Bulutsuz, Güven’in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur” denildi.

Güven ise Bulutsuz’un saldırısına uğradığını iddia ederek “Beni kariyerimi bitirmekle tehdit etti” diyor.

TIKLAYIN - Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması: Bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldım, evden çıkmama izin vermedi

Mahkeme, Ozan Güven’in 2 ay süreyle mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “darp” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla Güven’den şikâyetçi olan Bulutsuz, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.

"Abajuru duvara vurarak kırdı, sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturdu, sert bir tokat attı"

Sözcü'den Hayati Arıgan imzalı habere göre, Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu; 'bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dediğini aktardı. Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Ozan Güven ise, ayrılmak istediğini söyleyince Bulutsuz'un, "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim. 'Kadın döven adam' diye söyleyeceğim" dediğini ileri sürerek asıl yaralanın kendisi olduğunu söyledi.

Tepkiler

Deniz Bulutsuz: 1 saatten fazla sürdü

Deniz Bulutsuz sosyal medyada açıklama yaptı:

“Ozan Güven tarafından kendi evinde 1 saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kast eden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven’e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım.”

Ozan Güven: Ben saldırıya uğradım

Ozan Güven de Deniz Bulutsuz’dan şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Güven, şiddet gördüğüne ilişkin fotoğrafları da mahkemeye sundu. Mahkeme, Deniz Bulutsuz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur.”

Demet Özdemir: Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır!

Olayın ortaya çıkmasının ardından Demet Özdemir ve Hazal Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla Deniz Bulutsuz’a destek verdi. Özdemir, Instagram sayfasına şöyle yazdı:

“Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır! Bizler bu kötü günleri Deniz’e destek olarak geçirmeye çalışıyoruz. Fakat o gece yaşadıklarını aklından çıkarmanın, anne ve babasının yüzlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok.”

Hazal Kaya: Umarım çabucak iyileşirsin Deniz, çok üzgünüm

Hazal Kaya da Deniz Bulutsuz’un açıklamasını kendi sayfasında paylaşarak altına şu notu düştü:

“Ne yazacağımı bilemiyorum. 1 saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz. Çok üzgünüm.”

Sıla Gençoğlu: Koşulsuz şartsız yanındayım

Sıla Gençoğlu da şunları kaydetti:

"Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım. #DenizBulutsuz #KadinaSiddeteHayir"

Hadise: Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var: Eziksiniz

Hadise Açıkgöz: Türkiye’de her gün kadınlar şiddete uğruyor. Bıçakla, kurşunla ölen, balkondan atılan kaç kadının daha ölümüne şahit olacağız? Hayatınızda ne yaşadıysanız, sorununuz neyse önce çözün, ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil. Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var: Eziksiniz.

Berrak Tüzünataç: Fotoğrafını gördüm Deniz, kalbim parçalandı; yalnız değilsin