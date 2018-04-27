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Oğuzhan Koç, 'Domates Kralı' oldu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser veren Oğuzhan Koç, 'Domates Kralı' ilan edildi

27 Nisan 2018 14:26

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'da, Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser veren Oğuzhan Koç, \'Domates Kralı\' ilan edildi.
Kumluca Karatepe Stadı\'ndaki konseri, Kumluca Belediye Başkanı Ak Parti\'li Hüsamettin Çetinkaya, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde Oğuzhan Koç, şarkılarını seslendirdi. Konser arasında sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Oğuzhan Koç\'a üzerinde \'2018 Kumluca Domates Kralı\' yazılı kırmızı kuşak taktı. Daha sonra domatesten yapılan çelenk boynuna takılan Oğuzhan Koç\'a kaftan ve sarık giydirildi.
Kumluca\'nın güvenilir gıda standartlarında domates yetiştirilen bir merkez olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Her yıl fuarımızda en iyi performansı gösteren ve en çok seyirci toplayan erkek sanatçımızı \'Domates Kralı\' seçiyoruz. Bu yıl nasip sizeymiş. Bizleri ve domatesimizi unutmazsınız artık\" dedi.
AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer da Oğuzhan Koç\'a sahnede domates yedirdi. Oğuzhan Koç da yapılan jestten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

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