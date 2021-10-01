Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Koronavirüs nedeniyle 13 Eylül'de kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

86 yaşındaki Asiltürk, 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikâyetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Koronavirüs tedavisi gören Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı. Asiltürk, bugün sabah tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Asiltürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi. Bakan Koca, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine de bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etti.

Asiltürk'ün cenazesi yarın öğle saatlerinde Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Siyasilerden başsağlığı mesajları

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından siyasiler başsağlığı mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Asiltürk için, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun."Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye’deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah’tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından Twitter hesabından "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden siyasi tarihimizin önemli ismi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve Milli Görüş camiasının başı sağ olsun!" mesajını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim.

Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun"

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Asiltürk'ün vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajı paylaştı. Akşener, "Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, ise “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağ olsun…” paylaşımını yaptı.

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SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Ocak ayında sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklama yapmıştı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Asiltürk, evli ve dört çocuk babasıdır.