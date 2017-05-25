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Medya

Oğuz Güven'den mesaj var: Tutuklanmam adaletin biçilmesidir

"Ertesi gün tüm yandaş gazeteler ‘Suikast Şüphesi’ hatta 'Suikast' diye başlık attı"

25 Mayıs 2017 09:51

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Güven, "Elinde hiçbir delil olmadan, 55 saniyede silinmiş bir tweet’e 3 tane ayrı suç yazıp, üçünün de delili olmaması ve buna rağmen tutuklanmam adaletin biçilmesidir" dedi. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Güven mesajında şunları kaydetti:

"Akademisyenlerin, masum insanların ve FETÖ ile ilgili sayısız haber yapmış gazetecilerin dahi tutuklanması, FETÖ davalarını ancak sulandırmaya yarar. Üç beş tetikçi gazeteci müsveddesinin sözde haberleriyle insanları tutuklamak hukuk rezaletidir. Elinde hiçbir delil olmadan, 55 saniyede silinmiş bir tweet’e 3 tane ayrı suç yazıp, üçünün de delili olmaması ve buna rağmen tutuklanmam adaletin biçilmesidir. Biz bir suikast ihtimaline karşı vurgu yapmak için bir trafik deyimi olan ‘kamyon biçti’ ifadesini kullandık. Bu ‘savcılara gözdağı vermek için terör örgütü propagandasına’ girdi ve tutuklanmama neden oldu. Şimdi soruyorum: Ertesi gün tüm yandaş gazeteler ‘Suikast Şüphesi’ hatta 'Suikast' diye başlık attı. Bu mantıkla bu da aynı anlama gelmiyor mu? Onlar da terör örgütü propagandası yapmış olmuyorlar mı? Aynı korkuyu salmış olmuyorlar mı? 12 Eylül diktatörlüğünün yüreğimizde söndüremediği devrimci ateşi, barış ve kardeşlik aşkını demokrasi tutkumuzu bilimin aydınlattığı yolumuzu cehalet iktidarının kirli yalan dolu kumpas çarklarıyla söndüremezler. Yürek aynı yürek, Yine Demokrasiden, Mazlumdan, Ezilenden Yana atıyor.”

Başsavcı Mustafa Alper'in hayatını
kaybettiği kaza kamerada

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Cumhuriyet gazetesiFETÖMustafa Alperterör örgütüOğuz GüvenSilivri Cezaevi

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