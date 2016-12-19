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Kültür-Sanat

Oğuz Atay’ın 'Tutunamayanlar' romanının İngilizce hakları satıldı

Atay'ın ilk romanı olan Tutunamayanlar, İngilizceyle birlikte dört dile çevrilmiş olacak

19 Aralık 2016 20:53

Oğuz Atay’ın 1971 yılında yayımlanıp şimdiye kadar 80’in üzerinde baskı yapan ve UNESCO tarafından “Türkçe edebiyatı en iyi şekilde temsil eden kitap” olarak tanıtılan ilk romanı Tutunamayanlar’ın İngilizce hakları AnatoliaLit Ajans aracılığıyla Londra merkezli yayınevi Oneworld’e satıldı.

Son iki yıldır Man Booker ödülünü kazanan kitapların yayıncısı olan Oneworld, 2016 yılında hem Birleşik Krallık Kitap Endüstrisi 'Yılın Yayıncısı Ödülü'nün hem de IPG (Bağımsız Yayıncılar Grubu) 'Yılın Yayıncısı Ödülü'nün sahibi oldu.

Çağdaş edebiyatta yakaladığı başarıyı dünya edebiyatının en seçkin eserlerini yayımlayarak modern klasiklerde de elde etmeyi hedefleyen Oneworld’ün kurucusu Juliet Mabey, 'Tutunamayanlar' gibi önemli bir eseri yayımlayacak olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Oğuz Atay / Tutunamayanlar - Bütün Eserleri - 41,00 TL

"Almanya’da kısa sürede üç baskı yaparak büyük ses getirdi" 

 

Edebiyathaber.net'de yer alan habere göre, Hollandacadan sonra bu sene binooki tarafından 'Die Haltlosen' adıyla Almancada yayımlanan 'Tutunamayanlar', Almanya’da kısa sürede üç baskı yaparak büyük ses getirdi. Bağımsız yayınevleri tarafından yayımlanan yılın en iyi 10 kitabını listeleyen Hotlist 2016’ya da giren 'Die Haltlosen (Tutunamayanlar)', Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinin edebiyatlarından çevrilip Almanca’da yayımlanmış en iyi kitapları değerlendiren Weltempfaenger 2016 Litprom’unda ikinci sıraya yerleşti.

Berliner Zeitung’tan Mathias Schnitzler’in “müzikle felsefenin bir arada olduğu roman” olarak öne çıkardığı Tutunamayanlar’ı Jörg Petzold de Ulysses ve Infinite Jest romanlarıyla benzer çizgide değerlendirdi.

Yunanca hakları da 2016 yılında AnatoliaLit tarafından Stereoma’ya satılan Tutunamayanlar, İngilizceyle birlikte artık dört dile çevrilmiş olacak.

 

 

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