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Kültür-Sanat

Oğuz Atay'ın hiç bilinmeyen 14 fotoğrafı çıktı

Fotoğraflar, Sözcükler dergisinin yeni yıl sayısında yayımlanacak

23 Aralık 2015 12:05

Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Oğuz Atay'ın hiç bilinmeyen 14 fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraflar, Sözcükler dergisinin Ocak-Şubat sayısında yayımlanacak.

Atay’ın arkadaşı Çetin Yalçın’da kalan ve bir rastlantıyla ortaya çıkan fotoğrafları Oğuz Atay üstüne Cevat Çapan ve Mehmet Serdar imzalı iki yazı izliyor.

 

Gülten Akın unutulmuyor

Dergide ayrıca Tahir Abacı’nın yakında kitap olarak yayımlanacak kapsamlı çalışmasının bir bölümü ‘Edebiyat ve Felsefe Üzerine’, yakında yitirdiğimiz Gülten Akın üzerine Yüksel Pazarkaya’nın yazısı, Emin Özdemir’in “Sözcüklerle Yaşlanmak” başlıklı makalesi ve farklı kuşaklardan ozan ve öykücülerin ürünleri yer alıyor. Yeni sayısı “Savaşsız ve özgür yıllar dileğiyle...” sözleriyle sunulan Sözcükler’in gelecek sayısı, doğumunun 100. yılı nedeniyle Behçet Necatigil Özel Sayısı olarak yayımlanacak.

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