Oğuz Aral Sanat Galerisi Silivri'de açıldı

Gırgır Dergisi'nin kurucusu ve yönetmeni, karikatürist Oğuz Aral'ın ismi Silivri'de açılan bir sanat galerisine verildi.
Silivri Belediyesi aldığı meclis kararıyla Oğuz Aral'ın adını restore edilen eski yoğurthane binalarındaki Sanat Galeri'sine verdi. Silivri Sanat Platformu'nun katkıları ile hazırlan galeri olumlu tepkiler aldı.
Oğuz Aral kimdir?
Oğuz Aral Türk karikatürist. Gırgır dergisinin kurucusudur. Oğuz Aral, Silivri'de 1936 yılında doğdu. Davutpaşa Lisesi'nini ardından girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin üçüncü sınıfından ayrılmıştır. 1950'den sonra çeşitli dergi ve gazetelerde karikatür çizmeye başlamıştır. Hayatını 26 Temmuz 2004'te kaybetti.