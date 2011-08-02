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Oğul Taran: Mutluysa sorun yok

Ali Taran'ın oğlu Kuzey Taran babasının sürpriz evliliğiyle ilgil ilk kez konuştu...

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ali Taran'ın oğlu Kuzey Taran babasıyla birlikte çıktığı gece turunda Süper Kulüp'ün sorularını yanıtladı.



Taran "Bana değil oğluma sorun" diyerek röportaja izin verdi. Babasının evliliğiyle ilgili ilk kez konuşan Kuzey Taran "Sürpriz oldu" dedi ve ekledi: "Babam mutluysa sorun yok."

Kuzey Taran'ın bu sözlerinden annesi Selma Ann Desmond'ın söylediği gibi babasının yeni evliliğinden rahatsız olmadığı anlaşılıyordu. Genç delikanlı, "Annem ve babamın mutluluğu benim için ilk sıradadır" dedi.

Hem annesinde hem de babasında kaldığını söyleyen Kuzey Taran babasına olan inanılmaz benzerliği de gözden kaçmadı.

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