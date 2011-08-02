Oğul Taran: Mutluysa sorun yok

T24

Taran "Bana değil oğluma sorun" diyerek röportaja izin verdi. Babasının evliliğiyle ilgili ilk kez konuşan Kuzey Taran "Sürpriz oldu" dedi ve ekledi: "Babam mutluysa sorun yok."Kuzey Taran'ın bu sözlerinden annesi Selma Ann Desmond'ın söylediği gibi babasının yeni evliliğinden rahatsız olmadığı anlaşılıyordu. Genç delikanlı, "Annem ve babamın mutluluğu benim için ilk sıradadır" dedi.Hem annesinde hem de babasında kaldığını söyleyen Kuzey Taran babasına olan inanılmaz benzerliği de gözden kaçmadı.