OGS'de plaka aldatmacasına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Boğaz Köprüsü'ndeki OGS'den plakasının son rakamını değiştirerek geçen motosikletli, 'kamu kurumunu dolandırmak' suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Zaman'dan Şule dağlı'nın haberine göre, motosiklet plakasının sonundaki 3 rakamını 8'e çeviren Feyzullah E., cezanın başka bir plakaya gitmesine sebep oldu. Adresine sürekli para cezası gelen Cem Susal, durumu savcılığa bildirince Feyzullah E. yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy'den işyerinin bulunduğu Perpa'ya, sonu 2158 plakalı motosikletle her gün gidip gelen Cem Susal, OGS almak için Karayolları'na müracaat etti. Ancak kendisine 1. köprüden 4 kez kaçak geçiş yaptığı ve ceza kesildiği söylendi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını incelemek isteyen Susal, kendi plakası ile aynı olarak gözüken plakanın sonundaki 8'in, 3 rakamının değiştirilmesiyle oluşturulduğunu fark etti.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Motosiklet sahibi Feyzullah E.'nin ağır cezada yargılanmasını sağladı. Feyzullah E. mahkemedeki ifadesinde, kaçak geçişlerin yapıldığı tarihlerde motorunun arıza nedeniyle Küçükçekmece'de bir tamircide olduğu savunmasını yaparak suçu tamirciye attı. Ancak mahkeme sabah saatlerinde yapılan kaçak geçişin Avrupa'dan Asya'ya olduğunu ve Avrupa yakasının en uzak yerinde işi olan tamircinin sabah saatlerinde Avrupa'dan Asya yakasına geçmesinin ve motosikletin 7 gün burada durmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti.

Sanığın köprüden 4 kez kaçak geçtiğinin fotoğraflarla sabit olduğunu belirten mahkeme, şikâyetçi Cem Susal'ın değil, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün dolandırıldığına karar verdi. Feyzullah E.'ye 'kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak' suçundan 2008'de 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 2008'de verilen karar Yargıtay tarafından onanırsa uyanık sürücüye 2 yıl ve daha az cezaları kapsayan erteleme hükümlerinden de yararlanamadığı için cezaevi yolu gözükecek.

Üzeri örtülerek ya da plakası değiştirilerek yapılan kaçak geçişlerin dolandırıcılık kapsamında cezalandırılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Ancak Karayolları'nın henüz böyle bir uygulaması olmadığı için plakası tespit edilebilen ya da suçüstü yakalanan vatandaşlara 70 ile 140 lira arasında idari para cezası veriliyor.