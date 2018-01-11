Öğretmenlerin 'WhatsApp grubu' sorununu bakanlık çözdü; e-okul sistemiyle haberleşecekler

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu'nun 2010'dan beri 10 şehirde yaklaşık 500 öğretmenle yaptığı araştırma, ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya göre öğretmenler, WhatsApp gruplarında 'velilerin zorbalığı'na maruz kalabiliyor. Öğretmenler WhatsApp üzerinden velilerden 'yağan' mesajlardan bunalınca, duruma bakanlık el koydu. Veliler için e-okul sistemi üzerinden her türlü bilgiyi alabilecekleri yeni bir sistem kuruldu, öğretmenler aşırı mesaj trafiğinden kurtarıldı.

Araştırmada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Dijital çağ öğrenme kültürü öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sağladığı faydalar yanında zarar da getirebiliyor; öğretmenlerin iş ve özel yaşam dengelerini alt üst edebiliyor. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin dengeyi sağlayamadığı durumlarda öğretmen çok yönlü zarar görebiliyor.

Veliler arası iletişim amaçlı kurulan 'WhatsApp' grupları, öğretmeni zor duruma sokan, zaman zaman 'veli zorbalığı'yla sonuçlanan durumlara bile yol açabiliyor. Günün yorgunluğuyla evine gelen öğretmen, geç vakitte bir veli tarafından gelen mesajla mesaisine akşam da devam ediyor. Evi, ailesi ve özel işlerinden ödün vermekle kalmayıp aynı zamanda açıklama yapmak ve veliler arası uyumu sağlama mücadelesine girebiliyor."

E-okul sistemiyle haberleşecekler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin, veli ve öğrencilerle haberleşmesi için e-okul sistemi üzerinden yeni bir uygulama başlattı.

Öğretmen, bu sistemde kendi öğrenci ve velilerinin görebileceği duyuru ve hatırlatmaları yapabilecek. MEB, cep telefonlarındaki bilgilendirme mesajları nedeniyle öğretmenlerden gelen şikayetleri e-okul sistemi üzerinden çözdü.

Öğretmenler, duyurularını yayınlayabilmek için öncelikle e-okul sistemine girecek. Daha sonra sistem üzerinden açılan ekrandan 'Kurum İşlemleri-Bilgi Giriş İşlemleri-Öğrenci Duyuru İşlemleri' bölümleri sırasıyla tercih edilecek. Öğretmen, sol üst köşedeki '+' işaretine tıklayarak 'duyuru/hatırlatma' girişi yapabilecek. Bu duyurular, e-okulda öğrenciler ve veliler tarafından okunabilecek.