Öğretmenlere islam medeniyeti vurgulu seminer verildi; cumhuriyetin kuruluşu anlatılırken Atatürk'ten bahsedilmedi

Öğretmenler için “mesleki çalışma programı” kapsamında “Medeniyet Bilinci Seminerleri” adıyla, İslam medeniyeti vurgulu 3 bölümlük bir seminer serisi EBA’ya yüklendi. Cumhuriyetin de anlatıldığı seminerden kurucu Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmedi.

Cumhuriyet'te yer alan Sefa Uyar yer imzalı habere göre, serinin ilk bölümünde, insanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar kısa bir medeniyet gelişimi, önemli olay ve kişilere de yer verilerek aktarıldı. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği ve 2. Abdülhamit’in Batılılaşmaya karşı çıkarak İslam birliği fikrini güçlendirmeye çalıştığı gibi noktalara değinilen bölümde, Cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin yalnızca “Çanakkale’de gösterilen kahramanlığa rağmen büyük savaş Osmanlı İmparatorluğu’nun fiilen sonu oldu fakat küllerinden dinamik bir ulus devlet doğdu: Türkiye Cumhuriyeti” ifadeleri kullanıldı.

Bölümde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşı’na yer verilmedi.

Projenin destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) bulunurken; Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlıağ tarafından hazırlanan “Medeniyet Bilinci” başlıklı seminerler EBA’ya yüklendi