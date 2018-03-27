Öğretmenlerden şiddet ve performans tepkisi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - EĞİTİM- Bir- Sen Zonguldak Şubesi üyeleri, performans değerlendirme yönetmelik taslağına karşı ve öğretmenlere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Madenci Anıtı\'nı önünde düzenlenen basın açıklamasına Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmenler katıldı. \'Öğretmenler örselenmemeli, önemsenmeli\' yazılı pankart açan öğretmenler, öğretmene şiddet ve performans değerlendirme yönetmelik taslağına tepki gösterdi. Memur-Sen İl Temsilcisi Saadettin Dede, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek performans değerlendirme sistemi taslağına itiraz ettiklerini söyledi. Ayrıca bazıları ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını da protesto etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

\"Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağı hesaba katılmalıdır. Eğitimde öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi, ortaöğretime geçişte yeni sürecin soru işaretleri içermesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanmaması, yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunlar, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi, bir an önce yapılması gereken çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmek, yönetilmesi zor süreçlere yol açacaktır. Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır.\"



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