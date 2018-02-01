Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- DÜNYACA geçerli sertifika programı olan Eğitici Eğitimi (Train The Trainer) Altınbaş Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bir hafta sürecek ve toplamda 30 saatlik bir eğitim olan programın içeriği Gordion Akademi tarafından Cambridge Üniversitesi Press ve Dünya Education iş birliğiyle hazırlandı. Eğitime katılan öğretmenler, uluslararası öğretmen eğitmeni formasyonu alıyor.

Kursa Ankara, İstanbul ve İzmir’deki vakıf üniversitelerinden öğretim üyeleri katılıyor. Daha önce İngilizce eğitimi alanında tecrübeye sahip olan öğretmenler Eğitici Eğitimi Sertifika Programı\'na katılırken, yeni mezunlar bu programa başvuramıyor.

ÖĞRETMENLER DE FARKLI ŞEKİLLERDE ÖĞRENİYOR

Programın eğitimcisi Cambridge University Press’in yazarı Peter Lucantoni, öğretmen eğitmenlerinin, herkesin öğrenme şeklinin farklı olduğuna özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“ Train The Trainer kursu, dil tecrübeli İngilizce öğretmenlerinin, İngilizce öğretmen eğitmeni olmasını amaçlayan ve sınıf çalışmalarına katkıda bulunmasını destekleyecek bir kurstur. Yeni öğretmen eğitmenleri, meslektaşlarının farklı şekilde öğrendiklerine dikkat etmelidir. Öğretmen eğitmeni olacak adayların, tüm öğretmenlere hitap etmeleri için tek bir yaklaşım sergilememeleri ve farklı yöntemlerle yaklaşmaları gerekmektedir. Çünkü bütün öğretmenlerin öğrenme şekilleri farklıdır.\"

\"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE HIZLI OLUMLU ADIMLAR ATILIYOR\"

Türkiye’de, İngilizce eğitiminde çok hızlı adımlar atıldığını ve olumlu anlamda gelişmiş yöntemler kullanıldığını görme şansı bulduğunu dile getiren Lucantoni, “Daha fazla gelişmek için hiçbir zaman bulunulan noktayla yetinmemek gerekiyor. Öğrenci, öğretmen, eğitmen de olsanız gelişmede bir sonraki adımın var olduğunu mutlaka görmeniz ve uygulamanız gerekiyor. Dil öğrenmek kolay değil. Dilde de en önemli şey pratik yapmaktır. Daha fazla pratik yaptıkça, daha fazla öğreneceksiniz” dedi.

“ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü Merve Selçuk, bir hafta sürecek seminere ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını ve öğretmen eğitimine önem verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Eğiticinin rolü öğrencilerin başarısında çok büyük. İngilizce öğretmenliği sosyoloji, psikoloji, ölçme değerlendirme, eğitim, dil bilimleri gibi farklı bilim alanlarında olan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Dolayısıyla, üniversiteden mezun olduğumuz halimizle öğretmenlik yapmaya devam edersek başarılı olmamız mümkün değil. Birçok etken var ve bizim öğretmen olarak bunları anlayıp, yorumlayıp buna göre davranmamız gerekiyor. Bu anlamda programların başarısı için, eğiticinin eğitimi programı ve kurumların kendi içlerinde eğitmenlerini eğitmeleri çok büyük önem taşıyor.\"

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eğitimden detay görüntüler

Cambridge University Press yazarı Peter Lucantoni röportajı

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu Müdürü Merve Selçuk röportajı