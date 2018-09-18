Öğretmenler, öğrencileri çikolata ve kolonya ile karşıladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri, okula gelen öğrencileri çikolata ve kolonya ikram ederek karşıladı.

Bin 500 okulda, 13 bin öğretmen ve 250 bine yakın öğrenci bulunan Mardin\'de, Sosyal Bilimler Lisesi bir ilke imza atarak öğrencilerine sürpriz yaptı. Lisenin müdürü Abdusselam Demir ve öğretmenler, okula gelen öğrencileri çikolata ve kolonya ikram ederek karşıladı. En büyük amaçlarının okulda bir aile ortamını sağlamak olduğunu söyleyen Okul Müdürü Abdülselam Demir, \"2018-2019 eğitim- öğretim yılında okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin yüzlerinden tebessümün eksilmemesini temenni ediyorum. Başarının temelinde özverili çalışma vardır. Toplumsal hayata kültürlü, ahlaklı, gelişime açık ve değişimin öncüsü olacak yeni bireyler yetiştirme yolunda daha güçlü adımlar atmak için yönetim olarak ciddi kararlar aldık\" dedi.

Öğrenci velisi Mehmet Yılmaz ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, \"Okul yönetiminin duyarlı davranışları beni gerçekten çok etkiledi. Oğlum burada aynı zamanda yurtta da kalıyor. Okuldaki bu kadroyu gördükten sonra artık gözüm arkamda kalmayacak. Çok anlamlı etkinlikler yapıyorlar. Öğrencilerle bire bir ilgileniyorlar. Bu çok sevindirici ve başarıyı tetikleyici bir durum. Kendilerine veliler adına teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.



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