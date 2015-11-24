T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğretmenler Günü'nde 7 öğretmen öğrencilerin gözü önünde gözaltına alındı

Manisa'daki gözaltıların 'paralel yapı' iddiasıyla yürütülen soruşturması kapsamında yapıldığı belirtildi

24 Kasım 2015 14:43

Daha önce başörtülü kadınların kelepçelenerek gözaltına alındığı Manisa’da polis, bu kez Öğretmenler Günü'nde Özel Şehzade Mehmet Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'na baskın düzenleyerek aralarından 7 öğretmenin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'paralel yapı' iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında 7 öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde gözaltına aldı.

 

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Manisa'da 'makul şüphe' denilerek geçtiğimiz günlerde 35 adrese eş zamanlı baskın yapılmış, bir bankanın çalışanları, işadamı, muhasebeci, doktor, avukat, eğitimci, müteahhit, ev hanımı ve esnafların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi elleri kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sefer Özel Şehzade Mehmet Eğitim Kurumlarına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencilerin okulda bulunduğu sırada baskın düzenledi. Polis, öğrencilerin gözü önünde okul öğretmenleri E.K., İ.D., S.S., A.D., M.Y., H.Ö. ve F.S.B.'yi, diğer 3 kişiyi de adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ETİKETLER

Praleldevletyapılanmasımanisaöğretmenlergünü

İlgili Haberler

Öğretmenler Günü öncesi polisten öğretmenlere biber gazı ve tazyikli su

Kızılay girişinde oluşturulan barikata yüklenen gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti

Erdoğan: Paralel devlet Cumhurbaşkanı'nı bile dinlemiş!

Recep Tayyip Erdoğan: Cumhurbaşkanı’na, Meclis Başkanı’na, bana, ailelerimize, çocuklarımıza varıncaya kadar herkesi dinlemişler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24