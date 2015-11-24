Öğretmenler Günü'nde 7 öğretmen öğrencilerin gözü önünde gözaltına alındı

Daha önce başörtülü kadınların kelepçelenerek gözaltına alındığı Manisa’da polis, bu kez Öğretmenler Günü'nde Özel Şehzade Mehmet Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'na baskın düzenleyerek aralarından 7 öğretmenin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'paralel yapı' iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında 7 öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde gözaltına aldı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Manisa'da 'makul şüphe' denilerek geçtiğimiz günlerde 35 adrese eş zamanlı baskın yapılmış, bir bankanın çalışanları, işadamı, muhasebeci, doktor, avukat, eğitimci, müteahhit, ev hanımı ve esnafların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi elleri kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sefer Özel Şehzade Mehmet Eğitim Kurumlarına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencilerin okulda bulunduğu sırada baskın düzenledi. Polis, öğrencilerin gözü önünde okul öğretmenleri E.K., İ.D., S.S., A.D., M.Y., H.Ö. ve F.S.B.'yi, diğer 3 kişiyi de adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.