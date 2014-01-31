Erdoğan: Paralel devlet Cumhurbaşkanı'nı bile dinlemiş!

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla gündeme gelen “paralel devlet” tartışmalarını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanı’na, Meclis Başkanı’na, bana, ailelerimize, çocuklarımıza varıncaya kadar herkesi dinlemişler. Direkt dinlemesi şart değil zaten; mesela birini dinliyor, ben de telefonla onunla konuşuyorum; oradan takılıyor “ dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Star gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu’nun haberine göre Başbakan Erdoğan, “Yeni demokratikleşme paketimiz hazır. İlk adımda TMK’yı kaldıracağız. Adli kolluk bundan sonra Vali’den istenecek. Savcı kafasına göre polis çağırıp istediği yere baskın yaptıramayacak. Dinlemeler en fazla 6 ayla sınırlı olacak, kararda hakimlerin oybirliği şartı aranacak” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Adalet ve İçişleri bakanlıklarını ilgilendiren yeni demokratikleşme paketinin ayrıntılarını açıkladı: “Terörle Mücadele Kanunu kalkıyor; savcılar adli kolluk kuvvetini validen isteyecek; telefon dinleme kararını tek hakim değil, ağır ceza mahkemesi heyeti ‘oybirliği’ ile verecek.” İran ziyaretin dönüşü Başbakanlık uçağında gazetecilere konuşan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

30 Eylül’de açıkladığımız pakete ekleme yapılacak

30 Eylül’de bir paket açıklamıştık; idari konuları yaptık, yasal konular TBMM’de. Ayrıca yargıyı ve içişlerini ilgilendirecek bir paket üzerinde çalışıyoruz. En önemli madde özel yetkili mahkemelerin kaldırılması. Ağır ceza mahkemesi olarak devam edecekler. Mevcut davalar onlara devredilecek. Diğeri, Terörle Mücadele Kanunu’nun belli maddelerin ceza kanununa aktarılması ve TMK’nın tamamen kaldırılması.

Adli kolluğu vali isteyecek emniyet müdürü yönetecek

Bir savcı rastgele bir kaç polisi çağırıp ‘şuraya baskın yapın’ diyemeyecek. Soruşturmalarda adli kolluk talebi birinci derece mülki amirlere yapılacak. Valiler vali yardımcılarından birini adli kollukla ilgili görevlendirecek. Onlar da emniyet müdürüyle koordine olacak. Emniyet müdürünün altında herhangi bir kişiyle adli kolluk süreci başlatılamayacak.

Dinlemeye en fazla 6 ay izin

Adli takibe ancak ağır ceza mahkemesi karar verecek; Oy çokluğu değil, 3 hakimin oybirliği aranacak. Dinlemenin süresi sınırsızdı, şimdi önce 3 aylık bir süre olacak; bu süre birer ay olmak üzere çok 3 ay uzatılabilecek. Son sınır 6 ay.

İtiraflar yağmaya başladı

Cumhurbaşkanı’na, Meclis Başkanı’na, bana, ailelerimize, çocuklarımıza varıncaya kadar herkesi dinlemişler. Direkt dinlemesi şart değil zaten; mesela birini dinliyor, ben de telefonla onunla konuşuyorum; oradan takılıyor. ‘Böcek’ itirafları gelmeye başladı: Arkadaşlarım ‘böcek’le ilgili çalışıyorlar, (dava açma konusunu) da çalışıyorlar. Kendilerine yeni yeni şeyler geliyor. Bazı şeyler yeni dökülmeye başladı. Herkes ürküyor, korkuyordu. Baktılar ki şey yapmaya başladı. Artık bilgiler gelmeye başladı. Kimler neler çekmiş neler, itiraflar gelmeye başladı.

Yeniden yargılama yolu ‘bireysel başvuru'

Yeniden yargılama bu pakette yok. Ayrıca çalışılıyor. Çerçevesi nasıl çizilecek, kimler faydalanacak, çok rahat bir konu değil. Kaldı ki şu anda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru bir yeniden yargılanma yoludur. Bu enstrümanı kullanmıyorlar. Örneğin İlker Başbuğ paşa bireysel başvuru hakkını kullandı. Belki diğerleri de aynı yolu tercih edecek.

HSYK için anayasa değişikliği fırsatı

Sadece CHP ile yapma şansımız var. CHP de anayasa değişikliğine yanaşmıyor. RTÜK örneğini verdim, ‘asla’ dediler. Uzlaşma Komisyonu’nda HSYK için uzlaşma vardı. Ona da hayır dediler. (TBMM Başkanı) Cemil Bey’e söyledim. En azından şu hakimler ve savcıları ayıralım, birkaç madde ile bunu bitirelim.

Cumhurbaşkanı seçim sistemi değişmez

(Seçiminin tekrar TBMM’de yapılması tartışmalarına ilişkin soru üzerine): Ana muhalefetin ağzı ile konuşmayın.

Bedelli gündemde yok

Genelkurmay ‘bir yığılma var, bedelli ile bunu eritelim’ derse adım atarız. Ya da biz teklif ederiz, TSK da ‘olur’ derse, yaparız. Ama şu anda gündemimizde değil.

AK Parti’nin oyu 50-51 bandını koruyor. İstanbul, Ankara’da rahatız. İzmir, Diyarbakır ve Van’da makas kapanıyor. İzmir Binali Bey’i kabul etmiş durumda.

Yeniden yargılama üzerinde çalışıyoruz, ama şu anda Anayasa Mahkemesi’ne ‘bireysel başvuru’ yolu kullanılabilir. İlker Başbuğ’un başvurusu örnek olabilir.

Dinlemedikleri kimse kalmamış; Cumhurbaşkanı’na, Meclis Başkanı’na, bize, ailemize varıncaya kadar. Başka birini dinliyorlar, biz de onunla konuşurken takılıyor.

Suriye’de geçici yönetim oluşmalı

Suriye konusunda İran’ın takıldığı bir nokta var: ‘Terör örgütleri safdışı edilmeden, girişleri, parasal ve diğer destekleri kesilmeden Esed’in gitmesinin anlamı yok’ diyorlar. Biz de kendilerine şunu söyledik: ‘Üç yıl önce bu terör örgütleri Suriye’de yoktu. Esed ile birlikte oluştular. Burada artık bir yönetim değişikliğine şiddetle ihtiyaç var. Suriye’de bir geçiş hükümeti kurarak bir adım atılabilir. Örnekleri var, Irak’ta, Libya’da savaşa rağmen insanlar sandığa gittiler. Suriye’de geçici hükümet, Özgür Suriye Ordusu ile bir yandan teröre karşı mücadelesini verirken, bir yandan da ülkeyi seçime götürebilir. Tabii bu konularda İran’la anlaşabildik diyemem, ancak dışişleri bakanlarımızı, istihbarat birimlerimizi görevlendirdik, çalışmaları sürdürecekler.

İran doğalgaz fiyatını düşürecek

İran’la ticaret atağı: İran’la ticarette 2012’de hedeflerimize yaklaşmıştık; 21.5 milyar dolara ulaştık. Fakat BM yaptırımları nedeniyle 2013’te yüzde 35’lik, yaklaşık 13.5 milyar dolar düşüş oldu. 2015’te 30 milyar dolarlık ticaret hedefi koymuştuk, ciddi bir adım atmamız lazım dedik. Olumlu yaklaştılar. Tercihli Ticaret ve Stratejik İşbirliği Konseyi anlaşmaları yaptık, serbest ticaret anlaşması için de bakanlarımız görüşecek. Büyük ihtimalle 20 Şubat’ta Sayın Ruhani Türkiye’ye gelecek, ilk Konsey toplantısını yapacağız.

Enerji bakanları görüşecek

Doğalgaz en önemli konularımızdan biri. İran’ın fiyatları Azerbaycan ve Rusya’ya göre biraz fazla. Gerekli indirimi yapacaklarını belirttiler; enerji bakanlarımız görüşecekler, bakalım nereye kadar çekebileceğiz.

Ankara ve İstanbul’da açık ara öndeyiz

Son anketlerde durumumuzu koruyoruz. En ufak bir sıkıntı yok. AK Parti olarak yüzde 50-51’lerdeyiz. Büyük şehirlerde rahatız, başta İstanbul, Ankara olmak üzere. İzmir’de makas iyice daraldı. İzmir Binali Bey’i kabullendi. Orada ilçe adaylarını belirlemede isabet yüzdemiz iyi. Diyarbakır’da, Van’da da makas daralıyor. Çözüm süreci sandığa da yansıyacak. Mardin’de de farklı bir çalışma uyguluyoruz. Kardeş şehirlerin orada çalışmaları var. Sorun çıkarsa aday değiştiririz: Adayları açıkladık ama yasal anlamda sorun çıkarsa veya oradaki vatandaşlar bize ciddi şeyler getirirse araştırırız, değiştiririz.Ama ortada dolaşan dedikodulara inanmayın.