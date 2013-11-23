Öğretmenler Günü öncesi polisten öğretmenlere biber gazı ve tazyikli su

Eğitim Sen’e üye bir grup, hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için Tandoğan’dan Kızılay’a yürüdü. Polisin gruba müdhalesi sırasında Eğitim-Sen üyesi kadın başından gaz kapsülüyle yaralandı. Şube başkanlarından birinin bacağı kırıldı, diğeri geçici körlük yaşadı.

Biber gazı ve basınçlı su kullanan polisler, kovaladıkları öğretmenlere copla müdahale etti. Müdahale sırasında Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu Şube üyesi Aslı Akdemir, başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Cebrail Bektaş'ın bacağı kırılırken, Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yüksel Şahin ise biber gazının etkisinden dolayı geçici körlük yaşadı. milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, "12 Eylül faşist darbesinin hayata empoze ettiği 24 Kasım'ı kutlayan zihniyet, bugün bizim haklarımız için alanlarda olmamıza tahammül edemedi. Yılmadık, alanlarda hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen eğitim emekçileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim talepleri ile öğretmenlere karşı yapılan haksızlıklara karşı seslerini duyurabilmek amacıyla eylem yaptı. Tandoğan Meydanı'ndan yürüyen Eğitim-Sen üyelerini, polis, Milli Müdafaa caddesi girişinde durdurdu. "Faşizme karşı omuz omuza", "Her yer Taksim her yer direniş", "Meslek onurumuza ve haklarımıza sahip çıkıyoruz", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atan öğretmenler, eylemlerini sürdürürken, Eğitim-Sen üyeleri de bakanlık önüne ilerlemek için polisle görüşmeler yaptı. "Barikat açılsın, yürüyüş başlasın" sloganı atan eğitimciler, Gezi şehitlerinin isimlerini de bir bir sayarak, "Devrim şehitleri ölümsüzdür" dedi. "Bütün eğitim ve bilim emekçilerini yıllardır çözüm bekleyen sorunlarımızın kalıcı olarak çözülmesi talebiyle birlikte hareket etmeye ve ortak çıkarları etrafında birleşmeye çağırıyoruz" açıklaması yapan gruba polis, yürüyüşün izinsiz olduğu, trafiği engelledikleri ve dağılmaları uyarısında bulundu. Polis, uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale etti. Polisin müdahalesi çok sert oldu. Müdahale sırasında biber gazı ve basınçlı su kullanılırken, müdahaleden Kızılay'daki işyerleri ve vatandaşlarda etkilendi. Polisin attığı gaz bombasından dolayı çok sayıda öğretmen de fenalaştı.

FKF bürosuna da gaz

Grup polis müdahalesiyle ara sokaklara kaçmaya başladı. Polis, grubu TOMA ve Akreplerle kovaladı. Demirtepe Köprüsü'nün altına kadar gerileyen gruba polis yine basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. Eylemcilere copla müdahale eden polisin, gaz fişeğini de 45 derecelik açı yerine hedef gözeterek kullandığı fotoğraf karelerine yansıdı. Polis, gruba, İzmir caddesi ve Sakarya caddelerinde müdahalesini sürdürdü. Müdahale sırasında Menekşe Sokak'taki FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu) bürosuna gaz atıldı. Eylemcilerden geriye, basınçlı suyun da etkisiyle asfaltın üzerine yapışan "Öğretmene uygulanan şiddet AKP'nin gerçek yüzüdür. Meslek onurumuza sahip çıkacağız" yazılı bir kağıt parçası kaldı. Polisin müdahelesi yurttaşlar tarafından da "öğretmene kalkan eller kırılsın" sloganı ile protesto edildi. Polis yurttaşları da dağılmaları konusunda uyardı.

Başından yaralandı

Müdahale sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Müdahale sırasında başından yaralanan bir kadın kanlar içinde yerde kaldı. Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube üyesi Aslı Akdemir'in başına gaz bombası isabet ettiği öğrenildi. Akdemir, olay yerine çağrılan bir ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 1982 doğumlu İngilizce öğretmeni Akdemir, Numune Hastanesi'nde bir süre tedaviye alındı. Akşam saatlerine doğru hastaneden taburcu edilen Akdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eğitim-Sen Konya Şube Başkanı Cebrail Bektaş'ın isabet eden gaz kapsülü nedeniyle bacağının kırıldığı iddia edilirken, Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yüksel Şahin ise biber gazının etkisinden dolayı geçici körlük yaşadı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tanker de, eylemler sırasında Kızılay'da hazır bulundu. Tankerlerden suyu biten TOMA araçlarına takviye yapıldı.

Eğitim Sen Başkanı: Hakkımızı aramaya devam edeceğiz

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, "Eğitim emekçileri olarak demokratik hakkımızı kullandığımız bir eylemde polisin sert müdahalesi ile karşılaştık. Bu durumu kınıyoruz. Eğitim emekçileri olarak MEB önünde açıklamamızı yaparak dağılacaktık. AKP faşizminin buna dahi tahammülü yok. 12 Eylül faşist darbesinin hayata empoze ettiği 24 Kasım'ı kutlayan zihniyet, bugün bizim haklarımız için alanlarda olmamıza tahammül edemedi. Yılmadık, alanlarda hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitim Sen MYK üyesi Betül Öztürk Korkut da, iktidarın öğretmenlere 24 Kasım hediyesinin gaz bombası ve tazyikli su olduğunu söyledi. Öğretmenlerin güvenceli iş hakkından, meslek onurlarından, haklarından, öğrencilerinden ve eğitim hakkı mücadelesinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Korkut, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ifadesini kullandı.

Ataması yapılmayan öğretmenler, oturma eylemi başlattı

Kızılay'da eylem yapan Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere polisin biber gazı, tazyikli su ve copla müdahalesinin ardından, Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu üyeleri, Güvenpark'ta oturma eylemi başlattı. Geceyi burada geçirecek öğretmenler, üzerinde ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmenlerin fotoğraflarının bulunduğu "Topraklara değil, sınıflara" yazılı bir pankart açtı. Öğretmenler, sık sık "KPSS mezara, öğretmenler okula", "Köle değil, öğretmeniz", "KPSS mezara, öğretmenler okula" sloganları attı.