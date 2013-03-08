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Yaşam

Öğretmenini öldüren öğrenciye 20 yıl hapis cezası

H.K., iki gün okula geç kalınca kendisini müdüre gönderen öğretmenini bıçaklayarak öldürmüştü

08 Mart 2013 14:12

İzmir'in Karabağlar İlçesindeki Nazire Merzeci İlköğretim Okulu'nda öğretmeni Rabia Sevilay Durukan'ı sınıfta bıçaklayarak öldüren 8'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.K., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 25 Eylül'de Nazire Merzeci İlköğretim Okulu'nda meydana gelmişti. H.K., iki gün okula geç kalınca kendisini müdüre gönderen öğretmenini bıçaklayarak öldürmüştü. H.K., iki gün okula geç kalınca kendisini müdüre gönderen öğretmenini bıçaklayarak öldürmüştü. İzmir’de bir ilköğretim okulunda görev yapan Rabia Sevilay Durakan isimli öğretmen, geç geldiği gerekçesiyle uyardığı öğrencisi tarafından sınıfta öğrencilerin gözü önünde bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
 

 

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