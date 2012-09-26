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İzmir'de ilköğretim öğrencisi öğretmenini öldürdü!

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 8'inci sınıf öğrencisi H.K.'nin bıçakladığı öğretmen Rabia Sevilay Durukan yaşamını yitirdi

26 Eylül 2012 17:15

İzmir’de bir ilköğretim okulunda görev yapan Rabia Sevilay Durakan isimli öğretmen, geç geldiği gerekçesiyle uyardığı öğrencisi tarafından sınıfta öğrencilerin gözü önünde bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabağlar ilçesinde bulunan Nazire Merzeci İlköğretim Okulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi H.K., dün okula  geç geldiği gerekçesiyle Fen ve Teknoloji öğretmeni 40 yaşındaki Rabia Sevilay Durakan tarafından geç kağıdı alması için okul müdürünün yanına gönderildi.

Bugün de aynı şekilde geç kalan H.K., öğretmeni tarafından yine müdür odasına gönderildi.

Bunun üzerine derse girebilmek için izin kağıdı alan H.K., kağıdı öğretmeninin suratına fırlatıp kendisini bıçaklamakla tehdit etti.

Rabia Sevilay Durukan, öğrencisi tehdit edildiğini okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri okula geldi. Yetkililerle görüşen polisler daha sonra okuldan ayrıldı.

 

'Herkesi bıçakalayacağım'

 

Öte yandan, okul yakınlarında bulunan evine giderek mutfaktan ekmek bıçağı alan öğrenci annesine "Kendimi de herkesi de bıçaklayacağım" diye bağırdı.

Oğlunun bıçakla evden ayrılması üzerine annesinin durumu okula telefonla bildirdiği kaydedildi.

Bıçakla okula gelen 14 yaşındaki çocuk, bir başka sınıfta ders veren Rabia Sevilay Durukan'ı öğrencilerin gözü önünde karnı ve kalçasından bıçakladı.

Ağır yaralanan Rabia Öğretmen, kanlar içinde yere yığıldı.

 

Rabia öğretmen kurtarılmadı

 

Yaralı öğretmen, meslektaşları tarafından Özel Baki Uzun Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rabia Sevilay Durukan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 

Öğretmenleri yakaladı

 

Olayın ardından öğrenci H.K. öğretmenleri tarafından etkisiz hale getirilip Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

'Defalarca şikayet ettiler'

 

Bıçaklanan öğretmenin yeğeni Hakan Öztüzün, H.K'nın sorunlu bir çocuk olduğunu ve daha önce birçok öğretmeni çeşitli defalar tehdit ettiğini öğrendiklerini söyledi.

Öztüzün, ''Öğretmenler defalarca hakkında şikayet dilekçesi vermiş. Hem teyzem için hem de müdür yardımcısı için 'sizi bıçaklayacağım' demiş. Bugün de ilk derste yine bıçaklamakla tehdit etmiş. Sorun bildirilmesine rağmen ikinci derse girip teyzemi bıçaklamış" dedi.

Bu arada, hastaneye gelen Rabia öğretmenin yakınları, meslektaşları ve öğrencilerinin gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi.

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