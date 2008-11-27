Öğretmene dayak soruşturması

Ders sırasında gürültü yapan iki öğrenciyi dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.



Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.Ü.'nün ders sırasında gürültü yapan öğrenciler 15 yaşındaki O.E. ve aynı yaştaki H.T.K.'yı tokatladıktan sonra tekme attığı iddia edildi.



Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yurdu'nda yatılı olarak kalan O.E., olayı hafta sonu izine gittiği zaman Edirne'de oturan babasına anlattı. Oğlunun öğretmen tarafından dövüldüğünü öne süren baba, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu. Şikáyetin ardından savcılık olayla ilgili adli, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.