T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmene dayak soruşturması

Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde ders sırasında gürültü yapan iki öğrenciyi dövdüğü iddia edilen öğretmen A.Ü. hakkında soruşturma başlat&#

27 Kasım 2008 02:00

Ders sırasında gürültü yapan iki öğrenciyi dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.Ü.'nün ders sırasında gürültü yapan öğrenciler 15 yaşındaki O.E. ve aynı yaştaki H.T.K.'yı tokatladıktan sonra tekme attığı iddia edildi.

Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yurdu'nda yatılı olarak kalan O.E., olayı hafta sonu izine gittiği zaman Edirne'de oturan babasına anlattı. Oğlunun öğretmen tarafından dövüldüğünü öne süren baba, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu. Şikáyetin ardından savcılık olayla ilgili adli, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24