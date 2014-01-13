'Öğretmenden 6 yaşındaki çocuk öğrenciye şiddet' iddiası

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin’de ilkokul öğrencisi olan 6 yaşındaki kız çocuğu, öğretmeni tarafından dövüldüğünü iddia etti. Öğretmen suçlamayı kabul etmezken, hastanede alınan sağlık raporuna göre çocuğun sol yanağında kızarıklık oluştuğu tespit edildi. Çocuğun ailesi öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Saçımdan tutarak elle dövdü’

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde Abdullah Günaydın İlköğretim Okulu’na giden 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi S. B. adlı kız öğrenci geçen hafta 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 sularında sınıftayken kız arkadaşına “pis” dediği için öğretmeni M. A. tarafından dövüldüğünü iddia etti. Öğretmeni tarafından saçından tutularak elle dövüldüğünü öne süren S.B, öğretmeni tarafından tek ayak üstünde de bırakıldığını iddia etti.

Rapor: Sol yanakta kızarıklık var

Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocukla ilgili hastanenin vermiş olduğu raporda, ”Sol yanağında 4-5 cm uzunluğunda kızarıklık mevcut. Kulak yolu temiz kan yoktur” yazılıyor. Olay esnasında cep telefonda çekilen fotoğrafta da çocuğun sol yanağında ve sol kulağında kızarıklıklar oluştuğu görüldü.

Anne B.: Öğretmen ‘Ben vurdum’ dedi

S.B’nin annesi Özlem B., süreci şöyle anlattı:

”Çarşamba günü saat 12.30 geçiyordu kızım eve geldiğinde çığlık atıyordu ‘Ne oldu kızım’ dedim, ‘Anne öğretmen beni dövdü’ dedi. Ben de hemen öğretmeni telefonla aradım. ‘Hocam siz mi dövdünüz’ dedim, O da, ‘Evet, ben dövdüm. Arkadaşına ‘pis’ dediği için dövdüm, hak etti, kendinden büyük lafları konuşuyor’ dedi. Okul müdürüyle görüştüm konu hakkında. Ama okul müdürü hiç ilgilenmedi, ‘Böyle bir şey olmamıştır’ dedi. Çocuğumun yüzüne bakma ihtiyacı dahi duymadı. Okuldan ayrıldıktan sonra çocuğumu Mersin Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Doktorlar ‘Çocuk darp görmüş’ dediler. Hastaneden sonra Yumuktepe Polis Karakolu’na giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldum. Müdür karakola gelerek ‘Okulun adını karalamaya, olayı büyütmeye gerek yok’ dedi. Öğretmenin ve okul müdürünün de ifadeleri alındı.”

Kızının okul müdürü tarafından sınıfının değiştirildiğini dile getiren anne B., kızının yaşadığı olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu savundu.

Öğretmen: Tamamen iftira

Telefonla konuştuğumuz öğretmen M. A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “öğrencisini dövmediğini”, olayın “tamamen iftira” olduğunu savundu.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayla ilgili öğretmenin ve ailenin ifadeleri alındı.