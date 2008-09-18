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Yaşam

Öğretmen milli sporculara müjde

Öğretmenlik atamaları yapılan milli sporcuların, spor çalışmalarına elverişli illere gönderilmesiyle ilgili yazı, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun imzasıyla Milli E&

18 Eylül 2008 03:00

Öğretmenlik atamaları yapılan milli sporcuların, uygun illere yer değiştirmesiyle ilgili yazı Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi.

Milli sporcuların, bundan sonra yapılacak uluslararası faaliyetlerde, Türkiye'yi temsil aşamasında başarılı olabilmeleri için çalışmalarını uygun ortamda sürdürmelerine gerek duyulduğuna işaret edilen yazıda, Beden Eğitimi Öğretmeni diploması bulunan sporcuların, çalışmalarını rahatça sürdürebilecekleri illere atanması rica edildi.

Atamaları, 21 Ağustos 2008 tarihinde yapılan tekvandodan 20, güreşten 16, hentboldan 7, karate, hokey ve okçuluktan 6, atletizmden 5, buz hokeyinden 3, basketboldan ve halterden 2, bocce bowling, su altı sporları, atıcılık ve judodan da 1'er sporcunun yer aldığı 77 kişilik listenin, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e ulaştığı, bakanlığın da bu konudaki gerekli çalışmaları başlattığı bildirildi.

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