T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmenden işitme engelli öğrenciye dayak!

Bursa'daki işitme engelliler okulunda skandal dayak görüntüleri ortaya çıktı

16 Mayıs 2015 17:25

Bursa Nilüfer Özel Eğitim işitme engelliler lisesindeki öğrencilerine karşı sözel ve fiziksel şiddet uygulayan kadın öğretmenin görüntüleri ortaya çıktı.

Skandal görüntülerde sınıf öğretmeni, dersi dinlemeyen iki gençten birini tahtaya kaldırıyor. Daha sonra arka sırada oturan diğer öğrenciye seslenen öğretmen, "Ben senin öğretmeninim. Serserilik yapma" diye azarlıyor. Bu sırada yanına çağırdığı öğrencinin gülmesine sinirlenen öfkeli öğretmen, "Hala gülüyorsun ya, inadına gülüyorsun" diyerek tokatlıyor.

Dayağın ardından genç, öğretmenin ikazıyla arkadaşlarından işaret diliyle özür diliyor.

Öfkesini alamayan öğretmenin daha sonra arka sırada oturan öğrencinin yanına giderek, "Sen ne yapıyorsun ha? Kendini ne zannediyorsun? Şu sakızı çıkar seni gebertirim ha" diyerek dövmesi saniye saniye kameralara yansıyor.

Bunun üzerine araya giren bir öğrencinin, işaret diliyle yanlış yaptığını söylemesi öğretmeni çileden çıkartıyor. Kendisini uyaran öğrencisine de kızan bayan öğretmenin, "Bana değil yanlış yaptığını arkadaşına söyle. Doğruyu yanlışı senden mi öğreneceğim?" diyerek, çakışması dikkatlerden kaçmıyor.

İşte o görüntüler:

 

ETİKETLER

öğretmendayakbursaişitme engelliler lisesikadın öğretmencezatahtaya kaldırıyorözür diletti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24