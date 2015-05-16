Öğretmenden işitme engelli öğrenciye dayak!

Bursa Nilüfer Özel Eğitim işitme engelliler lisesindeki öğrencilerine karşı sözel ve fiziksel şiddet uygulayan kadın öğretmenin görüntüleri ortaya çıktı.

Skandal görüntülerde sınıf öğretmeni, dersi dinlemeyen iki gençten birini tahtaya kaldırıyor. Daha sonra arka sırada oturan diğer öğrenciye seslenen öğretmen, "Ben senin öğretmeninim. Serserilik yapma" diye azarlıyor. Bu sırada yanına çağırdığı öğrencinin gülmesine sinirlenen öfkeli öğretmen, "Hala gülüyorsun ya, inadına gülüyorsun" diyerek tokatlıyor.

Dayağın ardından genç, öğretmenin ikazıyla arkadaşlarından işaret diliyle özür diliyor.

Öfkesini alamayan öğretmenin daha sonra arka sırada oturan öğrencinin yanına giderek, "Sen ne yapıyorsun ha? Kendini ne zannediyorsun? Şu sakızı çıkar seni gebertirim ha" diyerek dövmesi saniye saniye kameralara yansıyor.

Bunun üzerine araya giren bir öğrencinin, işaret diliyle yanlış yaptığını söylemesi öğretmeni çileden çıkartıyor. Kendisini uyaran öğrencisine de kızan bayan öğretmenin, "Bana değil yanlış yaptığını arkadaşına söyle. Doğruyu yanlışı senden mi öğreneceğim?" diyerek, çakışması dikkatlerden kaçmıyor.

İşte o görüntüler: