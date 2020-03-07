Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisinin 2. bölümünün fragmanı yayınlandı.



İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol’un başrollerde oynadığı Öğretmen’in 2. bölümü 11 Mart’ta izleyicilerle buluşacak.

Öğretmen'in konusu nedir?

Hikâyenin baş kahramanı fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine 'insanlık dersi' vermek istemektedir.



Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır. Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12-A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır.



Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır ve Akif öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12-A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek. Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif öğretmeni zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.