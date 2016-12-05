T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmen, dayının cinsel istismarını ortaya çıkardı; baba "Kızım hayal kuruyor" dedi, şikayetçi olmadı!

Baba "Ş.K. bunu yapmaz, ben inanmıyorum. Kızım iftira atıyor" dedi

05 Aralık 2016 17:01

Adana’da yeğeninin kızı 9 yaşındaki F.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 56 yaşındaki Ş.K. tutuklandı. İstismarı, kız çocuğunun derse ilgisizliğinden şüphelenen rehber öğretmen ortaya çıkarırken, kızının hayal kurduğunu ileri süren baba M.A. da şüphelinin cinsel istismarda bulunmadığını savunarak "Ş.K. bunu yapmaz, ben inanmıyorum. Kızım iftira atıyor" diyerek şikayetçi olmadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Karaçalı'nın haberine göre, artan çocuk istismarlarını önlemek ve ortaya çıkarmak için okullarda çalışma yapan rehber öğretmenler, sorunlu öğrencileri takibe aldı. Merkez Yüreğir İlçesi’ndeki bir ilkokulun 3’üncü sınıf öğrencisi F.A.’nın derse ilgisizliği ve içine kapanık halinden şüphelenen rehber öğretmen, kız çocuğu ile görüşme yaptı. F.A., 2’nci sınıftayken annesinin dayısı olan Ş.K.’nin okula kadar gelip kendisini aldığını ve eve götürüp istismarda bulunduğunu söyledi. Bu olayı daha sonra da defalarca tekrarlandığı anlatan küçük kızın verdiği bilgiler üzerine rehber öğretmen durumu polise bildirdi. Pedagoglar gözetiminde küçük kızın ifadesi alındıktan sonra ailesine de haber verildi. Kız çocuğu ailesinden alınarak devlet korumasına verildi.

Baba şikayetçi olmadı 

Gözaltına alınan Ş.K., Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde F.A.’nın kendisine iftira attığını öne sürerek cinsel istismar suçlamasını kabul etmedi. Kızının hayal kurduğunu ileri süren baba M.A. da şüphelinin cinsel istismarda bulunmadığını savunarak "Ş.K. bunu yapmaz, ben inanmıyorum. Kızım iftira atıyor" diyerek şikayetçi olmadı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp birimine götürülen Ş.K., ’Küçük yaştaki mağdureye cinsel istismar’, suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

ETİKETLER

babacinsel istismarAdana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24