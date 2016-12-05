Öğretmen, dayının cinsel istismarını ortaya çıkardı; baba "Kızım hayal kuruyor" dedi, şikayetçi olmadı!

Adana’da yeğeninin kızı 9 yaşındaki F.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 56 yaşındaki Ş.K. tutuklandı. İstismarı, kız çocuğunun derse ilgisizliğinden şüphelenen rehber öğretmen ortaya çıkarırken, kızının hayal kurduğunu ileri süren baba M.A. da şüphelinin cinsel istismarda bulunmadığını savunarak "Ş.K. bunu yapmaz, ben inanmıyorum. Kızım iftira atıyor" diyerek şikayetçi olmadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Karaçalı'nın haberine göre, artan çocuk istismarlarını önlemek ve ortaya çıkarmak için okullarda çalışma yapan rehber öğretmenler, sorunlu öğrencileri takibe aldı. Merkez Yüreğir İlçesi’ndeki bir ilkokulun 3’üncü sınıf öğrencisi F.A.’nın derse ilgisizliği ve içine kapanık halinden şüphelenen rehber öğretmen, kız çocuğu ile görüşme yaptı. F.A., 2’nci sınıftayken annesinin dayısı olan Ş.K.’nin okula kadar gelip kendisini aldığını ve eve götürüp istismarda bulunduğunu söyledi. Bu olayı daha sonra da defalarca tekrarlandığı anlatan küçük kızın verdiği bilgiler üzerine rehber öğretmen durumu polise bildirdi. Pedagoglar gözetiminde küçük kızın ifadesi alındıktan sonra ailesine de haber verildi. Kız çocuğu ailesinden alınarak devlet korumasına verildi.

Baba şikayetçi olmadı

Gözaltına alınan Ş.K., Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde F.A.’nın kendisine iftira attığını öne sürerek cinsel istismar suçlamasını kabul etmedi. Kızının hayal kurduğunu ileri süren baba M.A. da şüphelinin cinsel istismarda bulunmadığını savunarak "Ş.K. bunu yapmaz, ben inanmıyorum. Kızım iftira atıyor" diyerek şikayetçi olmadı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp birimine götürülen Ş.K., ’Küçük yaştaki mağdureye cinsel istismar’, suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.