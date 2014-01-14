Şubat ayı öğretmen atamaları için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 öğretmen atamalarının 6-7 Şubat tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 29 Ocak-4 Şubat 2014 tarihleri arasında alanlar bazında başvurular alınacak olup atamalar 6-7 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kaç öğretmen atanacak?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 2014 yılında 50 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Şubat 2014'te 10 bin ve Ağustos 2014'te 40 bin olmak üzere toplamda 50 bin öğretmen ataması yapılacak.

Maliye Bakanlığı' nın 2014'te yapacağı 74 bin memur atamasının 20 bin civarındaki bölümünün öğretmenleri kapsayacağı bildirilirken, kulislerde seçim yılı olması nedeniyle bu sayının ikiye katlanabileceği ifade ediliyor.

MEB , 2013'te 113 bin 973 personelin yer değişikliğinin gerçekleştirildiğini belirtirken, 2014'te bu sayının 70 bin civarında olmasını beklediklerini açıkladı.

En çok yakınılan konuların başında gelen atama konusuna da değinen MEB, "2013-2014 eğitim öğretim yılına esas öğretmen ihtiyaç sayısı 162 bin 105'tir. 2013'te 40 bin 342 öğretmen ataması yapıldığından 2014'te öğretmen ihtiyacı 121 bin 763'tür. Maliye Bakanlığı' nın öngördüğü kadro sayısı kadar atama yapılması planlanmaktadır" dedi.

MEB müsteşar yardımcısı Salih Çelik Şubat tayin döneminde altı branşta daha fazla alım gerçekleşeceğini söyledi. Çelik'in açıklamasına göre,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Matematik

Fen Bilgisi

Sosyal Bilgiler

İngilizce

Türkçe

branşlarında daha fazla atama olacak.