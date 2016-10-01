Öğretmen adaylarına sözlü sınav soruları: Ne yemek yapıyorsun; Gezi’de ne hissettin!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önceki gün 15 bin sözleşmeli öğretmen ile 5 bin dershane öğretmeninin alımındaki sözlü sınavında, adaylara alanları dışında sorular yöneltildiği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Esra Ülkar ve Gamze Kolcu’nun haberine göre, öğretmen adaylarına, sözlü sınavda, “Gezi’de ne hissettin”, “Ne yemek yapıyorsun”, “İnsan kopyası iyi mi, kötü mü”, “Maç izler misin”, “Terör örgütlerini sayınız”, “Yılbaşında kutlama yaptınız mı” şeklinde sorular sorulduğu iddia edildi.

MEB’in sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanırken atama bekleyen yüz binlerce öğretmen bu sonuçlara tepki gösterirken, eğitim sendikalarının yöneticileri de sözleşmeli öğretmenlik ile mülakatın kaldırılmasını, sadece kadrolu öğretmen atamasının yapılmasını talep etti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dün toplanan atama bekleyen bazı öğretmen adayları, “Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz” sloganıyla eylem yaptı. Öğretmen adayları mülakatın kaldırılmasını talep etti. KPSS’den aldıkları puanların düştüğünü belirten bazı öğretmen adayları KPSS ile atanacak sıradayken mülakat puanıyla tercih haklarını dahi kaybettiklerini söyledi.