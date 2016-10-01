T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Öğretmen adaylarına sözlü sınav soruları: Ne yemek yapıyorsun; Gezi’de ne hissettin!

"Yılbaşında kutlama yaptınız mı?"

01 Ekim 2016 14:29

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önceki gün 15 bin sözleşmeli öğretmen ile 5 bin dershane öğretmeninin alımındaki sözlü sınavında, adaylara alanları dışında sorular yöneltildiği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Esra Ülkar ve Gamze Kolcu’nun haberine göre, öğretmen adaylarına, sözlü sınavda, “Gezi’de ne hissettin”, “Ne yemek yapıyorsun”, “İnsan kopyası iyi mi, kötü mü”, “Maç izler misin”, “Terör örgütlerini sayınız”, “Yılbaşında kutlama yaptınız mı” şeklinde sorular sorulduğu iddia edildi.

MEB’in sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanırken atama bekleyen yüz binlerce öğretmen bu sonuçlara tepki gösterirken, eğitim sendikalarının yöneticileri de sözleşmeli öğretmenlik ile mülakatın kaldırılmasını, sadece kadrolu öğretmen atamasının yapılmasını talep etti.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dün toplanan atama bekleyen bazı öğretmen adayları, “Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz” sloganıyla eylem yaptı. Öğretmen adayları mülakatın kaldırılmasını talep etti. KPSS’den aldıkları puanların düştüğünü belirten bazı öğretmen adayları KPSS ile atanacak sıradayken mülakat puanıyla tercih haklarını dahi kaybettiklerini söyledi.

ETİKETLER

öğretmen adaylarısınavsorularGezide ne yaptınne yemek yapıyorsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24