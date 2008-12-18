Öğretim üyelerinin "facebook" davası

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) bir öğretim üyesi, aynı üniversiteden başka bir öğretim üyesinin adına internetteki sosyal paylaşım sitesi "facebook"ta sayfa açtığı gerekçesiyle yargılanıyor.





PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar bölümü Resim-İş Eğitimi Dalı öğrencileri, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Safi Avcı'ya, "facebook" kanalıyla kendilerine yaptığı arkadaşlık teklifini kabul ettiklerini söyledi.



Öğrencilerine bu internet portalına üye olmadığını ve böyle bir arkadaşlık daveti göndermediğini söyleyen Avcı, sitede kendi fotoğrafı ve adıyla bir sayfa bulunduğunu görünce, Denizli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Yapılan teknik araştırmada, internet portalında yapılan işlemin, aynı bölümün öğretim üyelerinden Doç. Dr. Saadettin Sarı'nın bilgisayarından internete bağlanılarak yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine, Sarı hakkında "Başkalarına ait bilgileri izinsiz ele geçirme ve yayınlama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya katılan Doç. Dr. Sadettin Sarı, işlemin kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini öne sürdü.



Doç. Dr. Sarı, kablosuz internet bağlantısı kullandığını, birinin kendi bilgisayarına bu yöntemle girerek işlemi gerçekleştirmiş olabileceğini iddia etti.



Duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla ertelendi. Mağdur öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Safi Avcı da AA muhabirine, konunun yargıya intikal ettiğini belirterek, şu an için yorum yapmak istemediğini, davanın sonucunu beklediğini ifade etti.



