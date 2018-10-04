Öğretim Görevlisi Konakoğlu, tez çalışması ile Avrupa'da ödül aldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu’nun \'Engelli çocuk annelerinin fiziksel travmaları\' üzerine yazdığı yüksek lisans tezi, ‘The ENPHE Master ThesisAward 2018’ (ENPHE Yükseklisans Tezi Ödülü) adlı yarışmada en iyi 5 tez arasında yer aldı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu, yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı ile birlikte Eylül ayında Paris’te düzenlenen 23’üncü ENPHE (Yükseköğretimde Avrupa Fizyoterapi Ağı) konferansına davet edildi. Yarışmanın sonucuna göre Konakoğlu’nun tezi en iyi 5 tez arasında yer aldı.

“ENGELLİ ÇOCUK ANNELERİ FİZİKSEL TRAVMALAR YAŞAYABİLİYOR”

Tez çalışmasını psikolojik, sosyal ve fiziksel yükler bakımından önemli bir risk grubunu oluşturan engelli çocuk anneleri üzerinde gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu, “Literatürde engelli çocuk annelerinin psikolojik travmaları üzerine çok fazla araştırma yapılmış ancak fiziksel travmaları üzerine yeterli bilgi göremedik. Bu nedenle çalışmamızda engelli çocuk annelerinin fiziksel maruziyetlerine odaklandık ve bu annelerde Karpal Tünel Sendromu (bilekte sinir sıkışması) gibi birikimli travma bozukluklarının erken belirtilerini değerlendirmeyi ve oluşturulacak koruyucu rehabilitasyon programları için temel hazırlamayı amaçladık” dedi.

“TEDAVİ EDİLMEZSE SAKATLIK MEYDANA GELEBİLİR”

Fiziksel engelli çocuğa sahip olan annelerin, aşırı fiziksel yüklenme nedeniyle el ve el bileği bölgelerinde kümülatif travma bozukluklarıyla yaşadığını belirten Konakoğlu, “Bu bozuklukların geç tespit edilmesi semptomların ilerlemesine, tedavi süresinin ve maliyetinin artmasına yol açıyor. Bazı durumlarda sakatlık meydana geliyor. Bu nedenle çalışmamızda engelli çocuk annelerinin maksimum el kavrama kuvvetini ve bu kuvveti oluşturdukları sırada eş zamanlı olarak ön kolda bulunan ve el kavrama kuvvetine etki eden kasların sinyallerini ölçtüğümüzde elde ettiğimiz sonuçların, diğer gruptaki sağlıklı çocuk annelerinden düşük olduğunu gördük” diye konuştu.

“FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONA ÖNCELİK VERİLMELİ”

Engelli çocuk annelerinin fiziksel olarak kümülatif travmaya maruz kalmasını önlemek için koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyona öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Konakoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Engelli bireylerin, iş yükünü azaltmak için yardımcı olan teknolojik cihazların geliştirilmesi de gerekiyor. Engelli çocuk anneleri engelli çocuğa sahip olmanın yükleri altında eziliyor. Bu nedenle bedensel mikro travmalar zamanla hastalık boyutuna ulaşıyor. Bu hastalıkların erken önlenmesi toplumsal bir meseledir. Çalışmamızı ilerleyen zamanlarda derinleştirip engelli çocuk anneleri için sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyi hedefliyoruz. Engelli çocuğa sahip olan anneler için rehabilitasyon; sağlık bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve araştırma-geliştirme ekipleri ile birlikte yürütülmesi gereken toplumsal bir faaliyettir. Bu çabaların ülkemizin gelişim düzeyine büyük ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

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