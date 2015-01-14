Öğrenmek için en iyi vakit ne zaman?

Bilim adamlarına göre bebeklerde öğrenme ve hafızanın sırrı, uzun uykuda yatıyor.

En büyüğü 12 aylık olan 216 bebek üzerinde yapılan araştırmalar, hemen arkasından uzun bir uyku çekmeyen bebeklerin öğrendikleri yeni davranışları hatırlayamadıklarını ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi ekibi, öğrenmek için en iyi zamanın uykuya yatmadan hemen önce olduğunu belirterek, yatarken kitap okumanın önemine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre uyku yaşamın ilk yıllarında ilerideki yaşlara göre daha önemli.

İnsanların yaşamlarını en çok uykuda geçirdikleri dönem, bebeklikleri.

Ancak Sheffield Üniversitesi ve Almanya'daki Ruhr Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, buna rağmen yaşamın ilk yılında uykunun rolüne dair bilgilerin şaşılacak kadar az olduğunu belirtiyorlar.

Öğren, uyu, tekrarla

Araştırmada altı aydan 12 aya kadar olan bebeklere el kuklalarıyla üç yeni davranış öğretildi.

Bebeklerin yarısı, öğrendikten sonraki dört saat içinde uykuya yatırılırken, geriye kalanı ya hiç uyutulmadı ya da yarım saatten az uyudu.

Ertesi gün bebeklere öğretilen davranışlar tekrarlatılmaya çalışıldı.

Ortalama olarak, bebeklerin iyi bir uykudan sonra öğretilen davranışların yarısını yapabildikleri görüldü.

Yayınlanan araştırma sonuçları uyumayan ya da az uyuyan bebeklerin yeni davranışları hatırlayamadıklarını gösterdi.

Sheffield Üniversitesi Psikoloji bölümünden Dr. Jane Herbert, BBC'ye yaptığı açıklamada "Öğrendikten sonra uyuyanlar, iyi öğreniyor, uyumayanlar ise hiç öğrenmiyor" dedi.

Dr. Herbert, öğrenmek için tamamen uyanık olmak gerektiğinin varsayıldığını, ancak belki de en önemli olanın "uykudan hemen öncesi" olduğunu vurguladı.

Herbert, araştırma sonuçlarının çocukları yatırırken kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Geçen yıl yapılan bir araştırmada uykuda hafıza mekanizması incelenmiş ve uyurken beyin hücreleri arasında oluşan yeni bağlantılar ortaya çıkarılmıştı.

Surrey Üniversitesi'nden Prof Derk-Jan Dijk "uyku bazı yaşlarda diğer yaşlara göre daha önemli olabilir, ancak bu henüz kesin olarak tespit edilmedi" diyor.

Prof Derk-Jan Dijk'e göre, bebeklerde öğrenmeyi teşvik için kesinlikle yeteri kadar uyku gerekli, ancak öğrenmeyi tam uyku öncesine yoğunlaştırmak o kadar da iyi olmayabilir.

Yaşamın başında olduğu kadar, sonuna doğru da uyku ve hafızanın rolü araştırılıyor.

Özellikle de demans gibi hastalıklarda uyku ve hafıza elele gidiyor.

Uykunun artmasının hafıza zayıflamasını yavaşlatması ümit ediliyor.