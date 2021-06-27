Öğrencisiz bölümler kapatıldı; akademisyenler mağdur oldu

Talep görmediği için öğrencisiz kalan bölümlerin kapatılmasının ardından söz konusu bölümlerde görev yapan akademisyenler üniversiteler tarafından mağdur edildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Munzur Üniversitesi’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre pasif durumda olan bölümlerde görevli olan akademisyenlerin önemli bir kısmı meslek yüksekokullarında görevlendirildi.

Bölümleri kapatılan akademisyenlerin bazılarının başka üniversitelerde kendi bölümlerine gitmelerine de YÖK tarafından izin verilmedi.

Adıyaman Üniversitesi’nden bir akademisyen şunları söyledi:

“Üniversitelerde kapatılan bölümler nedeniyle birçok eğitimci şu an boşa düştü. Bunların birçoğu ise kadrosunu alamamış olan eğitimciler. Genellikle bölüm kapatmaları yeni üniversitelerde yaşandığı için bu eğitimcilerin çoğu akademik kariyerlerinin başında olan kişiler ve bende bu kişilerden biriyim. Doktoramı bitirdim oradan Adıyaman Üniversitesi’ne geldim. Biz ÖYP kapmasında gönderilmiştik üniversiteye. Bize uzun süre boyunca kadro vermediler. Sonunda bölümümüz, ‘Bölümde, Öğretim Üyesi yok’ diyerek kapatıldı.”

Zorunlu hizmet yükümlülüğüne dikkat çeken akademisyen, şöyle devam etti:

“Bu yüzden başka yerlere gidemiyoruz. Mesela başka üniversitede bana uygun olan bir kadroya başvuramıyorum. Nihayetinde ben uzun süredir şartları fazlasıyla sağlıyor olmama rağmen Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Mesela başka bir meslektaşım, bizim üniversitedeki bölümü kapatılınca başka bir üniversiteye başvurdu ama YÖK, ‘Eş durumu ve sağlık sorunu olmaksızın hizmetini nakletmem’ gerekçesiyle reddetti. . YÖK bu konuda çok katı ve geri adım atmıyor. Sınav gözetmenliği ile istihdam ediliyoruz. Kadro tiplerimizin korunaksızlığı nedeniyle ciddi mobbinge maruz kalıyoruz. Sürgünde gibiyiz. Benim işim, bilimsel bir toplulukla yürütülüyor. Öğretim üyesi olamadığım için proje yönetemiyorum, tez toplantılarına katılamıyorum, tez yürütemiyorum. Dolayısıyla bir bilim cemaatinin dışına atılmış durumdayım. Bu benim akademik gelişmemin önünde ciddi bir engel.”

979 yükseköğretim programı kapatılmıştı

YÖK, daha önce Öğretim elemanı ya da öğrenci olmadığı için 979 yükseköğretim programının kapatıldığını açıklamıştı. Kapatılan programların büyük bölümü, fen edebiyat fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde yer almıştı. Soru önergesine verilen yanıtta, kapatılan programlarda görev yapan öğretim elemanlarının kadrolarının YÖK kararı ve rektörün teklifi üzerine “uygun görülen” birimlere tahsis edildiği belirtilmişti. Fakat bu açıklamanın ardından da kapatılan bölümler oldu. Son olarak 22 Haziran’da Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünün kapatıldığı açıklanmıştı.