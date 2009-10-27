Öğrencisini tekme tokat dövdü

Bir öğretmenin öğrencisini kareteci gibi göğüsüne tekme atarak dövdüğü iddia edildi.



Mersin’de ilköğretim 7. Sınıfa giden M.S.O, tenefüste öğretmen H.E’nin yanına geldiğini ve sınıfı boşaltmalarını istediğini söyledi. MS.O, neden sıfını boşaltmaları gerektiğini sorduğunda ise öğretmenin, “Bana cevap verme” diyerek, kendisini tartakladığını iddia etti.



Bu sırada göğsüne tekme atıldığını öne süren M.S.O, yere düştüğünü ve öğretmenin kendisine vurmaya devam ettiğini ileri sürdü.



M.S.O’nun annesi Zeynep Yavuz da yaklaşık 10 yıl önce kızın kalp hastalığına yenik düşerek vefat ettiğini anlattı.



Anne Yavuz, “Oğlumu bu haliyle ilk gördüğümde, kızımı kaybettiğim günler aklıma geldi ve adeta kahroldum. Bir eğiticinin böyle bir şey yapabileceğini anlayamıyorum. Oğlum yaramazlık yapmış olsa bile, bağırmalarını, tokat atmalarını elbette ki anlayabilirim. Ama böylesine vahşiliğe izin veremem.



Kanser tedavisi gören eşimden boşanmamın ardından oğlum benim yanımda kalıyor. Başına bir şey gelmesin diye yanımdan ayırmaya bile çekiniyorum. İyi bir eğitim alsın diye gönderdiğim okulda bu gibi bir durumla karşılaşmasını içime sindiremiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.



Karakola başvurarak şikayetçi olduğunu dile getiren Yavuz, doktorların, göğsü ve sırtında morluklar tespit edilen oğlunun tedavi süreci için röntgen çekimlerinin sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi.



Bu arada, okul yöneticileri, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

