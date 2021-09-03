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Yaşam

Öğrencinin testi pozitif çıktı; 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada

Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecek

03 Eylül 2021 19:30

Bursa'da Akçeşme İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.

Bursa'da Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçen çarşamba akşamı evinde, kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.

Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi. (DHA)

BursaAkçeşmekarantinabirinci sınıf
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