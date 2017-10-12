“Öğrencinin okuldan kopmasının önüne geçilecek”

İSTANBUL, (DHA) - OKAN Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü ve Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin, yeni sistemin öğrencilerin aleyhine değil, lehine olacağını söyledi. Şirin “Adaylar sistemdeki bu köklü değişimden doğru şekilde faydalanabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmeli, istedikleri programları çok iyi belirleyip hedeflerine uygun çalışmalıdır” dedi.

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın \'yalın, sade, kolay anlaşılabilir, kolay yönetilebilir\' olarak açıkladığı yeni sisteme sahip üniversite sınavının adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü ve Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin, iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek yeni sistemi değerlendirerek şunları söyledi, “Görünen o ki yeni sınav sistemiyle çoklu puan hesaplamasından vazgeçilerek adayların daha basit ve anlaşılır puan türleriyle tercih yapmaları hedeflenmektedir. Sınavın ilk aşamasının mart ayından hazirana çekilmesiyle öğrencinin 2\'nci dönem okuldan kopmasının önüne geçilecektir. Başarılı olsa da, başarısız da olsa öğrenci sınav hazırlık sürecinden uzaklaşıyordu. Bu sayede uzaklaşmayacaktır.\"

“MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ BOŞ KONTENJAN PROBLEMİ ORTADAN KALKACAK”

Meslek Yüksekokullarına yerleşmede, kullanılacak puan türünde alan dersleri sorularından vazgeçilerek sadece Türkçe ve matematik sorularıyla değerlendirme yapılması sayesinde, özellikle meslek liseli öğrencilerin lisede edinmedikleri bilgilerden sınanmasının önüne geçilmesinin mümkün olacağını belirten Şirin, \"Sınavsız geçişin kaldırılmasıyla birlikte bu yıl kontenjanlarda oluşan büyük boşluk gibi problemlerle karşılaşılmayacaktır. Adaylar sistemdeki bu köklü değişimden doğru şekilde faydalanabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmeli, istedikleri programları çok iyi belirleyip hedeflerine uygun çalışmalıdır\" diye konuştu.

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