Öğrencilerini taciz etti, ceza diye maaşından 100 TL kesildi, 7,5 yıl hapis cezası aldı, hâlâ tutuklanmadı!

Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Lisesi öğretmenlerinden Ahmet K. hakkında 26 Mayıs 2014’te dört öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. 50 TL maaş kesme cezası verildi. Bu sırada öğretmen hakkında dava açıldı. 7.5 yıl hapis cezasına çarptrılan Ahmet K’nin tutuklanmasına karar verildi. Ancak Ahmet K. tutuklanmadığı ve başka bir okula atandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Şile’den önceki görev yeri olan Sultangazi Atatürk Lisesi’nde de bir öğrencisine kütüphanede cinsel tacizde bulunduğu için yine maaşından 50 TL kesilen öğretmen şu anda Sultanbeyli Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevine devam ediyor. Ahmet K’nin uzun zamandır bu okula gitmediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan öğrenciler Ü.Ö, T.T, C.C. ve Z.Ç, Ahmet K’nin derslerde yanlarına oturduğunu, bacağını bacaklarına değdirdiğini, kendisine masaj yaptırdığını söyledi. Öğretmen ise ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, boyun fıtığı olduğu için erkek öğrencilerine masaj yaptırdığını belirtti.

Öğrenci velilerinin şikâyeti sonucu Haziran 2014’te açılan soruşturma kapsamında öğretmen hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Ahmet K, 14 yıla kadar hapsinin istendiği davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren bir öğrenci, öğretmenin cinsel organıyla kendisine temas ettiğini söyledi. Mahkeme davaya ilişkin Kasım 2015 tarihli kararında, öğretmeni 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakkında tutuklanması amacıyla yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Ancak tutuklanmayan öğretmenin Sultanbeyli Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki görevine devam etti.

Okula gitmiyor

Öğrenci velilerinden birinin mahkeme kararını emniyete götürmesinin ardından öğretmenin gözaltına alındığı ancak cezaevine götürülmediği, uzun zamandır da okula gitmediği öğrenildi.